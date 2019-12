Brizuela se siente motivado

El plantel de las Chivas vuelve a soñar.

El volante Isaac Brizuela se mostró ilusionado con la llegada de los refuerzos y reconoce que ahora le corresponde al plantel estar a la altura de las expectativas.

"Me ilusiona mucho, a todo el plantel. Aunque lleguen en tu posición no te sientes molesto, al contrario, es motivante porque vas a pelear un puesto. En todas las zonas habrá competencia y eso nos hará estar en nuestro mejor nivel y no regalar nada", mencionó Brizuela.

"Regresar a la Liguilla es el primer objetivo. Ya se clasificó en Copa MX, también pensar en el título, e ir por la Liga", añadió.

Hoy el plantel inicia los trabajos de pretemporada en Cancún, con un primer grupo de 24 jugadores, entre ellos, el portero Raúl Rangel y el delantero Sebastián "Chevy" Martínez, juveniles del Rebaño.

Ronaldo Cisneros, regresó después de un torneo con Mineros en el Ascenso y estará en la búsqueda de pelear un puesto en el plantel.

Los primeros tres refuerzos Uriel Antuna, José Juan Vázquez y José Madueña realizaron el viaje, mientras que José Juan Macías se incorpora el sábado, mientras el quinto refuerzo oficial, Cristian Calderón; además de Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo lo harán el lunes.

"Vamos a hablar de Liguillas y eso va a estar en mente de cada uno de nosotros. Hay que ir paso a paso, entendernos muy bien como equipo y entender el sistema de juego de Tena", agregó el "Cone".

Los transferibles son Josecarlos Van Rankin, Gael Sandoval, Alejandro Mayorga, Michael Pérez, Carlos Villanueva, José González y Edwin Hernández. Alan Cervantes pasa al Santos de manera definitiva.