Britney Spears cancela residencia en Las Vegas

Cd. de México.

La cantante publicó este viernes un imagen de ella, siendo una niña, acompañada de sus padres, para dar a conocer la noticia.

"No sé por dónde empezar, me resulta muy duro decirlo: no voy a llevar a cabo mi nuevo espectáculo, Domination, en Las Vegas. Tenía muchas ganas de hacerlo y así verlos este año, por lo que esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante anteponer siempre a la familia y ésa es la decisión que tomé.



"Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Estamos muy agradecidos de que todo haya salido bien y siga con vida, pero aún le queda un largo camino por delante. Así que he tomado la decisión de centrar mi energía en mi familia, espero que puedan entenderlo".



Britney anunció su regreso a Las Vegas el pasado 18 de octubre y se afirmó que con ella lograría ser la artista mejor pagada de la Ciudad del Pecado, con ganancias de 507 mil dólares por noche.



La Princesa del Pop no especificó si podría retomar la residencia.