Brindarán reparaciones gratis a agencia policial

Laguna Vista, Tx.- Con el objetivo de retribuir la labor de seguridad que realiza el departamento de la Policía en la ciudad de Laguna Vista, una empresa de reparaciones y construcciones llevará a cabo trabajos gratuitos para esta agencia policial.

La compañía ofrecerá servicios de reparación sin costo al departamento como una forma de pago por el compromiso impreso de los agentes con la comunidad.

Durante el fin de semana de Halloween, los oficiales de Laguna Vista participaron en el evento Trunk or Treat de una iglesia local y estuvieron presentes durante el Boo Bash at the Bay donde un oficial disfrazado de Kylo Ren de Star Wars, dio consejos de seguridad a los niños para las vacaciones.

La labor de la policía es importante en esta comunidad, y es una manera de corresponder al compromiso de los oficiales, realizando acciones en su área de trabajo para que puedan estar mejor, se aseguró por parte de la propietaria del negocio de mantenimiento.

Reconoció que los agentes se han involucrados de manera positiva con la comunidad, lo cual se aprecia y por ello se busca dar a cambio.

El jefe de policía Anthony David, dijo que su departamento hace un gran esfuerzo para salir a la comunidad y ser conocido en cada evento comunitario cuando se trata de construir un puente entre sus oficiales y los ciudadanos y este ofrecimiento es bien agradecido por su corporación.