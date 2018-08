Brindan pésima imagen a ciudad. Posible foco de infección para familias

Río Bravo, Tam.- Entre la maleza abunda la acumulación de basura en las vías del ferrocarril, ya que vecinos de la localidad así como comerciantes que tienen sus puestos en el tianguis de El Riel, depositan toda clase de desechos en esta área, situación que no sólo da mala imagen a la ciudad, sino que también podría ser un posible foco de infección al encontrar aquí desde llantas, bolsas de basura, bolsas de plástico, botellas de refresco, cartón, madera, ropa, ramas secas, basura quemada y comida echada a perder, entre otros desechos que despiden malos olores y es que no es solamente en las vías donde se mira este problema, sino también en las orillas de las mismas e incluso dentro de los puestos establecido en esta área. No existe autoridad ecológica que detenga este tiradero clandestino, y se agrava la situación al no haber campañas de limpieza así como al ver la falta de interés de las autoridades correspondientes y de los ciudadanos de mantener limpia la ciudad.

TIRAN. Toda clase de desechos se observan en las vías del ferrocarril.

ACUMULAN. Por doquier se ven desechos de todo tipo.