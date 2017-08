Brinda blindaje electoral un piso parejo para todos

Matamoros, Tam.

Las leyes que marca el INE para el próximo proceso electoral son muy claras en lo que respecta al blindaje que se habrá de implementar a partir de septiembre próximo porque esto garantiza, afirma Anto Tovar, que exista piso parejo para todos los que tienen aspiraciones de participar.

“Esto (la veda electoral) es importante para que se de un equilibrio en la participación de todos, por lo que se deberá tener cuidado en no incurrir en lo que se puedan considerar actos anticipados de campaña”, reiteró.

El diputado local por Matamoros destaca que “lógicamente, el tema de una reelección, que los mismos diputados o cualquier funcionario tengan ventaja sobre cualquier participante no es sano, lo importante para nosotros es estar atentos y vigilando desde el Congreso que las cosas se hagan bien, tal y como lo acaba de acordar el Instituto Nacional Electoral”.

Mencionó que por eso es importante que todos los funcionarios que actualmente se desempeñan dentro de las administraciones municipales o cualquier cargo en la función pública cumplan muy bien con lo establecido con el Instituto.

Lo que se busca con esto, agregó, “que las reglas sean parejas para todos, pero hay que ser claro, esto no va en contra de la libertad de expresión porque esto sería anticonstitucional, sino que va enfocado a que alguien pague para fortalecer su imagen con miras al próximo proceso electoral”.

De ser así, afirma que automáticamente quedarían descalificados aquellas personas que utilizarían medios de comunicación, redes sociales y todos los medios que sean de difusión y todo lo que quedará prohibido en los tiempos que ya están marcados.

Pero agrega que no tendrán problemas aquellos que no juegan, que no participan, “por eso es bueno ser claros, no podemos dejar de trabajar, de hacer nuestras funciones en el tema administrativo o en los municipios, y bueno, aquellos que tengan las ganas y el deseo de reelección o de volver a participar, simple y sencillamente cuidarse, acatar las nuevas reglas del INE y que sea piso parejo para todos”.

Por último, el legislador aseguró que desde el Congreso Local, habrán de estar muy al pendiente de que todos los participantes que se esperan en el próximo proceso electoral sean respetuosos de lo dispuesto por el INE.