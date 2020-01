Brinda Santos su peor juego

Ciudad de México

Santos tuvo su peor cara en la era de Guillermo Almada.

El técnico de los laguneros aceptó que el duelo que su equipo dio en el Estadio Azteca contra Cruz Azul será para el olvido, pues lo consideró el más flojo de su etapa como técnico.

"La verdad creo que hicimos el peor partido desde que estamos al frente del club, no encontramos nada rescatable, futbolísticamente no estuvimos bien, habrá que analizar bien las causas, hacer un análisis profundo con el plantel de todo.

"Hemos hecho buenas presentaciones (como visitante), pero ésta no, jugamos mal, hoy no fue una de ellas, fue el peor partido que hemos hecho, tenemos que analizar detenidamente las causas que no hicimos bien y tenemos que corregir para el futuro", declaró.

Por su parte Brian Lozano subrayó que a Santos le motivaba vencer a La Máquina a pesar del mal paso celeste.

"Estamos tristes, sabíamos que Cruz Azul no venía bien, pero sabemos muy bien que es un equipo muy grande y con grandes jugadores, cometimos muchos errores y no hicimos un buen partido", señaló.

FUE UNA PROBADITA

El mediocampista Luis Romo se mostró feliz luego de estrenarse con un gol en la victoria de Cruz Azul, 3-0 sobre Santos Laguna, seguro de que lo mostrado en la cancha del estadio Azteca es apenas una muestra de lo que pueden ofrecer.

"Contento, tranquilo y con la misión del siguiente partido tener el mismo paso que es lo más importante, esto apenas es una probadita de lo que podemos hacer con un pequeño cambio de actitud y dando lo mejor de nosotros", dijo al finalizar este encuentro por la fecha tres del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

En declaraciones a los medios luego del triunfo 3-0 de la "Máquina" sobre Santos para lograr su primera victoria del certamen, el jugador dejó en claro que el objetivo es llegar a la liguilla y con partidos como el de este sábado irán paso a paso.

Contento por anotar el tercer gol del equipo, mismo que dedicó a su esposa y bebé en camino, comentó que cada vez se siente más adaptado al equipo y a sus compañeros, respaldado por ellos y por el técnico Robert Dante Siboldi, con el club como prioridad.

"Estamos viéndolo como una oportunidad, que podemos cambiar la historia de este club y entonces regresarle la gloria", añadió Romo, que también confía en que la afición poco a poco regrese al estadio Azteca y los apoye.

"No fue una entrada como esperamos tener, tenemos que reconectar con la afición y con partidos como este, regresarlos al estadio y que de nuevo se ilusionen con nosotros", concluyó.