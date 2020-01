Brinda apoyo sindicato del ISSSTE a AMLO

El sindicato de trabajadores del ISSSTE expresaron su apoyo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunciaron que se sumarían a su programa El pulso por la Salud, además dijeron que están dispuestos a garantizar la protección y prevención de la salud de los mexicanos.

"No nos cansaremos de decir, que nuestro jefe, es el Jefe del Ejecutivo Federal, nuestro jefe es el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nosotros como parte de su equipo de trabajo, por supuesto, que tenemos el reto de que sus programas sean exitosos", reiteró Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del CEN del SNTISSSTE.

En la inauguración del 5 Congreso Internacional de Enfermería del SNTISSSTE De la Prevención a la Atención Especializada, que se realizó en el Teatro Ciudadela el dirigente nacional añadió que este sindicato impulsa la capacitación y procura organizar foros que estén a la vanguardia con temas de actualidad, seguros de que quien tiene la información, se actualiza y capacita, tiene el poder para realizar mejor las tareas encomendadas.

Además, informó que como sindicato, hace 26 años se propuso atender las 24 horas días en la Clínica Indianilla, con el objetivo de poder apoyar con atención médica continua a los servicios de urgencia del Hospital General Gonzalo Castañeda y del Hospital Regional primero de Octubre.

"Por eso estamos totalmente de acuerdo con lo que propone el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que algunos entendieron como que iba a haber jornadas de 24 horas, no, lo que el Presidente quiere es que nuestras unidades médicas estén abiertas las 24 horas del día", añadió.

Externó que también se propuso que en el Instituto deberían existir los rangos C y D que se otorgan en la Secretaría de Salud a quien tiene la licenciatura en enfermería que se consiguió hace algunos años, pero también se ha insistido, por muchos años, en que se debe reconocer la licenciatura en enfermería en el sector salud, no con letras, rangos, ni niveles, si no con el puesto de profesional o licenciada en enfermería.