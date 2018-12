Brinda apoyo a niño con cáncer

René de la Rosa, propietario de Pollo Kiri, se solidariza con niño enfermo.

El propietario de Pollo Kiri, René de la Rosa, joven con cáncer, se solidariza con el niño Luis Emmanuel Álvarez Treviño de 11 años de edad quien desde los 8 años padece de linfoma de hodgkin, un cáncer que hace crecer las células de manera anormal, provocando que el cuerpo no combata ninguna clase de enfermedad.

Al respecto René comenta:

"Yo también fui diagnosticado con esta clase de cáncer, sé lo que se siente tener esta enfermedad, y todos los gastos que genera, es por eso que hoy me solidarizo con esta causa, para apoyar al pequeño Luis Emmanuel, y donaré todas las ganancias que obtenga de la venta de mi negocio del día miércoles. A mi mucha gente me ha apoyado y aún me siguen apoyando, con sus buenos deseos y oraciones", dijo.

Asimismo agregó:

"Invito a todas las personas que tengan algún negocio o manera de apoyar a este niño, se unan a la causa, pónganse en su lugar, no es fácil, la familia es quien más lo reciente. Vamos a tocarnos el corazón. Luis Emmanuel, sé que vamos a salir adelante primero Dios.

Pollo Kiri se ubica en la calle Guanajuato a un lado de SuKasa.