Brillantes actuaciones

THE DEVIL ALL THE TIME

El Diablo a Todas Horas es el tipo de proyecto que por su tamaño y elenco se prestaba para un estreno en la pantalla grande.

Es un drama que cubre varias generaciones en un poblado de los Estados Unidos y que sucede desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60.

Esta basada en la novela del mismo nombre escrita por Donald Ray Pollock, que además interesantemente funge como narrador de la película.

Los personajes están marcados por la tragedia, y parece que no hay manera de que puedan escapar del destino que tienen enfrente.

Lo que más destaca de la cinta es el trabajo del ensamble de actores, ya que al ser varias historias todos tienen oportunidad de lucimiento.

Destacan Tom Holland como Arvin Russell, un joven que quiere romper con lo que sucede a su alrededor tras experimentar mucha pérdida en su corta vida.

Pero sin duda el trabajo más impresionante es el de Robert Pattinson, como un ministro que es la personificación de la maldad.

El Diablo a Todas Horas es una propuesta que los mantendrá interesados para ver como se cruzan los destinos de personajes tan imperfectos, que se sienten humanos.

LOS SECRETOS DEL PODER

Es la versión fílmica de la serie británica de la BBC original de Paul Abbott y transmitida en 2003. Los guionistas Billy Ray, Matther Michael Carnahan y Tony Gilroy adaptaron la historia a los Estados Unidos y el trabajo del director Kevin Macdonald dio como resultado un estupendo y poderoso thriller sobre el crimen en las altas esferas de la política y la importancia de la prensa libre. Independientemente de lo inteligente del guion, su excelente manejo de la tensión y lo bien fundamentada que está la trama a pesar de ser una obra de ficción, lo que la vuelve particularmente atractiva es su elenco de buenos actores que hacen lucir hasta los personajes más breves.

El peso de la cinta lo llevan Russell Crowe, Ben Affleck y Rachel McAdams, apoyados por la presencia de Helen Mirren, Robin Wright, Jason Bateman y Jeff Daniels. Viola Davis y David Harbour tienen personajes muy breves, pero con brillo propio. Es ideal para una noche de buen cine.

MÁS SABE EL DIABLO

POR VIEJO

Es una de esas comedias tan entrañables que, sencillamente, no quieres que se acaben. La película dirigida por Pepe Bojórquez y protagonizada por Osvaldo Benavides, Sandra Echeverría, Ignacio López Tarso, Isela Vega y Lorena Velázquez, entre otros, es una muestra de cine familiar sin más pretensiones que divertir.

Y aunque su argumento puede resultar hasta cierto punto predecible, es la manera en que está contada y su excelente elenco lo que la hace sumamente disfrutable. Un joven actor en desgracia por obra del azar termina, disfrazado de anciano, ingresando a un asilo de actores retirados.

Ahí les cambiará la vida a todos y ellos harán otro tanto con él. La trama retrata a una serie de personajes encantadores: la diva del cine nacional, la estrella del cine de ficheras, la ex figura infantil, el galán y los actores de carácter, por mencionar sólo algunos.

Las aventuras en las que se embarcan son muy simpáticas y les dan la oportunidad de lucirse a todos ellos.