Brillan en Venecia

Ciudad de México

En su primera aparición en el Festival de Venecia, dos figuras causaron revuelo, el primero fue el actor Timothée Chalamet con un peculiar estilo y la influencer Chiara Ferragni.

Timothée Chalamet, estrenó su película El Rey, sobre el Rey Enrique V, mientras que Chiara Ferragni presentó su documental Chiara Ferragni-Unposted, fuera de competencia.

El actor de 23 años, nominado a un Óscar por Llámame por tu Nombre giró la atención de sus admiradores con su atuendo, un traje plateado con camisa de seda del diseñador franco-colombiano Haider Ackermann.

"Parece que no hay cabida para esto (la ropa) como autoexpresión. Los actores en años pasados sentían cierta presión para no hacerlo, pero a mí me parece muy divertido", dijo Chalamet.

En la película, parcialmente inspirada en varias obras de Shakespeare, Chalamet interpreta a un joven Enrique V que de mala gana se convierte en el Rey de Inglaterra tras la muerte de su padre.

"Estar en Venecia y estrenar en este festival de cine se sintió como una experiencia realmente única y es algo por lo que estoy sumamente agradecido".

"Cuando veo gente ahí, me hace sentir esperanza por las películas y el cine", dijo.

En tanto que Ferragni de 32 años, la influencer de moda más importante del mundo, según la revista Forbes, desfiló con un vestido corto de cuadros rojo y negro.

Su documental se centra en el 2018, un año de ascenso para ella en el que se puso al frente de su propia compañía y experimentó un aumento exponencial de seguidores.