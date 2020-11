Brillan en premiación

Ciudad de México.

Con todas las medidas sanitarias, se entregaron los People´s Choice Awards 2020 los cuales celebraron su cuadragésima sexta edición.

Pero como toda gala debe tener una conductora de altura, fue Demi Lovato la encargada de dirigir la premiación y a su llegada luciendo un vestido blanco con plata, bromeó un poco y recordó los tiempos complicados que se viven por la pandemia.

ESTRENAN CATEGORÍA

En esta ocasión en la entrega de los premios por primera vez se entregará la categoría "Influencer Latino 2020" que fue para Gaby Asturias, quien través de las redes sociales, han impactado de forma positiva a sus seguidores latinoamericanos.

La primera ganadora de la noche fue Tiffany Haddish quien en la categoría de la Mejor Actriz 2020;

Mandy Moore fue reconocida como la mejor Actriz de drama en una serie de televisión y pidió a la gente que se cuidara, que tomara la sana distancia, que utilice las mascarillas.

Bebe Rexha fue la encargada de nombrar al mejor show diurno de televisión y fue "The Ellen DeGeneres Show" y fue la misma conductora y productora quien recibió su premio en vivo y a todo color donde agradeció a todas las personas que lo realizan y a los fans por haber votado por ellos.

MÁS GALARDONES

Tras la premiación del mejor show de tv, Blake Shelton esta noche levantó el galardón al Mejor Artista Contry.

Trace Ellis Ross fue considerada por la gente como el ícono de la moda 2020 y ella agradeció a toda la gente que estuvo y aprendió con ellos.

Sofía Vergara fue considerada como la mejor Actriz de comedia de este año.

Bieber se llevó al Mejor Artista del año dejando atrás a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y a The Weeknd.

"The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" fue el ganador como el mejor Tall Show nocturno.

ÍCONO 2020

Jennifer Lopez es la Ícono 2020, gracias a su música, actuación y por su puesto su manera de vestir que a la gente le encanta. Con una sonrisa de oreja a oreja y vestida rojo subió al escenario en donde escuchó lo que compañeras como Nicole Kidman, también sus hijos estuvieron en las pantallas y le dijeron lo orgullosos que se sienten de ella

"Gracias por este premio, este año fue intenso. Antes del 2020 nuestra obsesión era ganar este premio, estar nominado, etc. Este año nos niveló a todos y nos enseñó lo que importa y lo que no y para mi ustedes es lo que más me importa, todos juntos, ayudándonos, de la mano y esa conexión. Y la fe de ustedes es lo que me motiva y me levanta cuando estoy depremida... Como latina, como mujer tenemos que trabajar lo doble... ".

"Mi exito no se mide por los discos que vendo, las películas que hago, sino se miden por ustedes (fans)... Le digo a todas las niñas a todo el mundo que lo que tú quieras hacer y lo que tú te propongas lo vas a conseguir, que los sueños se hacen realidad... ", aseguró la Diva del Bronx quien habló en español muy claro y dio gracias a sus fans.