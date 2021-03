Brillan en Globos de Oro

Los Globos de Oro son unos de los más importantes reconocimientos al cine y la televisión, por lo que forma parte angular de la temporada de premios, la cual concluye con los premios Oscar.

El premio Carol Burnett en honor a la trayectoria televisiva recayó en las manos del actor Norman Lear.

Daniel Kaluuya ganó el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel de Fred Hampton.

Catherine O´Hara, una de las protagonistas de "Schitt´s Creek", obtuvo la estatuilla a la Mejor actriz de una serie de comedia o musical.

Mark Ruffalo, protagonista de "I know this much is true", obtuvo el premio al mejor actor de una serie limitada (miniserie).

Emma Corrin, una de las protagonistas de "The Crown", se coronó como la Mejor actriz de una serie dramática.

Y siguiendo con los premios, "The Crown", la serie de Netflix también sumó un globo más con Josh O´Connor, uno de los protagonistas de "The Crown", como Mejor actor de una serie dramática.

Gillian Anderson también sumó otro premio para la serie que se basa en la vida de la Reina Isabel, ya que fue reconocida como la Mejor Actriz de Reparto.

Jason Sudeikis, protagonista de la surrealista "Ted Lasso", obtuvo el premio al mejor actor de una serie de comedia o musical.

"Schitt´s Creek" se consolidó como la Mejor serie de comedia o musical.

Como Mejor actriz de reparto en una película, fue Jodie Foester, quien regresó a la actuación con la cinta "The Mauritanian" en donde realizó a una persona de la vida real.

A sus 24 años y siendo la segunda actriz más joven como ganadora de un Globo de Oro (la primera fue Angelina Jolie) Anya Taylor-Joy fue reconocida como la Mejor Actriz de una Miniserie por "The Queen´s Gambit" (Gambito de Dama) y por supuesto esta historia sobre una jugadora de ajedréz de Netflix también se colocó como la Mejor.

Un reconocimiento póstumo fue lo que hoy se dio al considerar a Chadwick Boseman como el Mejor actor en la cinta "Ma Rainey´s Black Bottom" .

Y el cierre con la Mejor película de drama: "Nomadland".

Anya Taylor-Joy fue reconocida como la Mejor Actriz de una Miniserie por "The Queen´s Gambit".

|Laura Pausini recibió su primer Globo de Oro, a la mejor canción original, como coautora de "Io Sí".

PREMIO HONORÍFICO

Por otro lado, En la 78 entrega se reconoció al guionista Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett, como homenaje a su

exitosa carrera en la televisión, en la 78 edición de estos galardones.