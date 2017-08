Brilla ‘Jeka’ en las redes sociales

Ciudad de México

Las redes sociales de Jessica “Jeka” de la Cruz pegan fuerte con sus impresionantes fotos, en las que despliega belleza y sensualidad.

Sin embargo, hay otras cosas que encantan más de esta veracruzana de 23 años, pero regia por adopción.

“¡Hola! Me considero una chica trabajadora y amante de los viajes. Me encanta estar en un aprendizaje constante. Amo los dulces, los animales y bailar salsa, ja, ja”, dijo en entrevista.

Inició en las redes un poco en juego, pero sus fotos y trato le atrajeron miles de fans.

“Me encanta leer y responder los comentarios de mis seguidores”, explicó. “Algunos son demasiado creativos, otros muy halagadores”.

Aunque ama la vida virtual, su verdadera pasión es terrenal y la ha llevado a recorrer desde los rincones de México hasta América Latina y Europa.

“Viajar es de los placeres más enriquecedores”, dijo. “Adoro el hecho de descubrir nuevas culturas.

“Pero, sin duda, mis destinos favoritos, ¡son las playas!”, agregó esta chica que ama (y ha hecho que amemos) los microbikinis.

Muy joven aún, “Jeka” también es emprendedora y ya inició “Chavalín”, negocio que elabora dulces tradicionales con un compromiso social con los productores de las materias primas.

Hermosa, inteligente, sexy, aventurera y trabajadora, Jessica no podía ser soltera, y no lo es, pero no se entristezcan y agradezcan que tiene una pareja que la apoya a compartir su belleza.