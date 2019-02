Brilla México en los Óscar

Los Ángeles, California.

Anoche fue la entrega número 91 de los Premios Óscar, donde "Roma" de Alfonso Cuarón cierra con tres estatuillas: Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía.



Y como Mejor Película se lleva la estatuilla más deseada "Green Book" que le arrebatan el gran premio a Alfonso Cuarón y "Roma".

Guillermo del Toro salió a escena, para premiar al Mejor Director Alfonso Cuarón por "Roma", siendo el segundo mexicano en ganarlo en dos ocasiones, igualando a Alejandro González Iñárritu.

Y la Mejor Actriz Olivia Colman por (The Favourite) , Mejor actor Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

En un momento nostálgico de la entrega, fue recordar a aquellos que perdieron la vida en el último año: Stan Lee, Elizabeth Sung, Burt Reynolds, Pablo Ferro, Anne Coates, Paul Bloch, Richard Marks, Robby Müller, Craig Zadan, Barbara Harris, Martin Bregman, entre muchos otros.

La Mejor Canción fue 'Shallow' de 'A Star Is Born', y la Mejor Banda Sonora ´Black Panther´.

Hubo impresionares número musicales como Queen: "We Will Rock You" y "We Are The Champions" en la apertura, sorpresas en la premiación pero la noche fue rápida, discursos emotivos, en esta noche donde Hollywood premia a lo mejor del cine.