Brilla en Venecia

Agradezco a los públicos de todo el mundo que, con su pasión por el cine, hacen que todo esto sea posible. Su apoyo continuo mantiene encendida la luz sobre la pantalla". Julie Andrews, actriz

Venecia, Italia.- A sus 83 años de edad la actriz británica Julie Andrews fue reconocida con el León de Oro honorífico que otorga el Festival de Cine de Venecia, mismo que recibió la semana pasada el director Pedro Almodóvar.

Andrews recordó sus inicios como la institutriz Mary Poppins y recibió el premio emocionada ante una ovación que duró varios minutos.

SORPRENDIDA

"Aún me sorprendo, fui una chica afortunada que pudo interpretar papeles bellísimos", destacó.

Reconoció que actualmente Venecia es el primer festival del mundo, celebró su diversidad y reivindicó el poder del cine para unir a las personas.

"Mirando a la Selección Oficial de este año me vuelvo a dar cuenta del gran poder del cine para unir a la gente", destacó.

SU DISCURSO

Andrews, de 83 años, acudió a la Sala Grande del Palacio del Cine, reservada a las grandes ocasiones, y recordó los orígenes de una carrera que le granjeó los roles más icónicos de la historia del Séptimo Arte, como Mary Poppins, aquella extravagante institutriz.

Finalizó su discurso con un consejo para las nuevas generaciones de cineastas. "Sean fieles a sus sueños, las recompensas de este mundo serán incomparables", prometió.

GALARDÓN OBLIGADO

El presidente de la Mostra, Alberto Barbera, destacó que este galardón es "obligatorio" para una "figura icónica adorada por varias generaciones de cinéfilos".

"Una carrera extraordinaria con la que ha sabido admirablemente conciliar el éxito popular y sus ambiciones artísticas sin caer jamás en fáciles compromisos", destacó.

Quizá el discurso más apasionado lo pronunció Luca Guadagnino, director de la exitosa adaptación cinematográfica de Call me by your name (2017) y llamado a ser maestro de ceremonias: "Julie Andrews es un icono del siglo XX y del XXI", proclamó.