Brilla en teatro nacional

Originario de Reynosa, Tamaulipas, Pepe Navarrete dejó su lugar natal para estudiar Drama en Humphrey´s Chool of Music Theatre, en Houston Texas, para posteriormente continuar con preparación en canto, baile y actuación, y finalmente llegar a la Ciudad de México en búsqueda de oportunidades laborales en los principales escenarios del país.

SU PRIMERA OPORTUNIDAD

Fue así como en 2013, se presentó su primer oportunidad en el musical Despertando en Primavera, al cual le siguieron múltiples puestas en escena, entre las que destacan Hoy no me puedo levantar y Vaselina el musical, actualmente Pepe Navarrete participa en Chicago el musical, dando vida a Amos Hart, uno de los protagonistas de la historia y pareja de Roxie, interpretado por María León.

ENTRE GRANDE ESTERLLAS

El elenco lo conforman personalidades como Biby Gaitán, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y un gran elenco y ensamble.

Chicago el musical, que se presenta de jueves a domingo en el Teatro Telcel de la Ciudad de México.

La producción es la misma que podemos ver en Broadway, pues para su preparación, los directivos del musical a nivel internacional, viajaron a la Ciudad de México para montar y cuidar cada detalle de la puesta en escena.

En entrevista vía mail de dijo Pepe: "Estar en Chicago el musical, es un sueño que se cumple, han sido muchos años de estar en teatro y Chicago llega en el momento justo y lo recibo feliz; es una gran obra de la cual he escuchado sus canciones, conozco a sus personajes y ahora que llega a México me toca formar parte, por lo cual me siento afortunado y feliz".

EN. SU MEJOR MOMENTO

Además agregó: "Si me hubieran dicho hace unos años que formaría parte del musical, no lo hubiera ni imaginado pero, con trabajo y disciplina las cosas se cumplen; darle vida a Amos es una gran felicidad, mi corazón late cada vez que voy a salir a escena y doy gracias a Dios, a Ocesa, y a los productores Morris Gilbert y Julieta González por la oportunidad".

Este talentoso reynosense también enfatizó lo siguiente: "Significa también un parte aguasen mi vida, es una nueva etapa en mi carrera y mi vida como actor, pues dar vida a ciertos personajes representa un reto como actor y yo lo abrazo muy feliz".

Así mismo, Pepe ha participado en proyectos de televisión como Rosario Tijeras de TV Azteca y Paquita la del Barrio de Imagen Televisión. Su trabajo más reciente en la pantalla chica fue Preso No 1 de Telemundo, proyecto que se encuentra al aire actualmente.

AGRADECIDO CON 2019

Acerca de como cierra este año, el reynosense afirmó: "Cierro 2019 muy agradecido, con mucho amor y mucho trabajo, inicié el año en Vaselina, también producción de Ocesa y Mejor Teatro, y ahora cierro con otra gran producción como Chicago, con todo el jazz y 2020 sigo con Chicago el musical, pues continuaremos con la temporada mucho tiempo más".

A este talento reynosense lo pueden seguir en Twitter: @PepeNavarrete así como en Instagram:

PepeNavarreteee