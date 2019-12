Brilla copa en Reynosa

El trofeo que se adjudicó la Selección Mexicana en la Copa Mundial de MiniFutbol brilló más que nunca al ser exhibido en Reynosa la noche del viernes.

La directiva de CFR Reynosa le dio la bienvenida a la cotizada copa para que todos los aficionados y jugadores se tomaran la fotografía del recuerdo, además de presentar parte de su proyecto que se viene para el siguiente campeonato de la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional

El reynosense Carlos "Popper" Hernández, quien fue parte fundamental en la obtención del título en Perth, Australia, estuvo presente para reencontrarse con la Copa, la cual estuvo acompañada en todo momento por Alfredo Maccise, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Rápido y Futbol 7 y Ramón Ramos, presidente de la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional.

"Popper" Hernández se sintió muy contento del esfuerzo que se hizo por traer el trofeo a Reynosa ya que pensó que nunca más lo volvería a ver de nuevo y que los asistentes aprovecharon para observarlo y tocarlo.

"Ver la copa de cerca y más tranquilo me trae muy buenos recuerdos. Yo jamás pensé que llegara a Reynosa yo creí que ya no la iba ver nunca más y ahorita que la veo revivo todos los momentos que pase por allá (Australia) y ahorita me voy a sacar más fotos", comentó el casaca 7 del cuadro azteca que estuvo muy accesible en atender a niños y familias enteras.

Por su parte el directivo Maccise y Ramos se quedaron satisfechos por el crecimiento futbolístico que ha tenido el conjunto celeste en la zona, además de la tremenda fiebre que ha ido en aumento en el último año del futbol rápido en Tamaulipas.

"Carlos Hernández va ser un aliado para decirle a René Ortiz (director técnico de México) que hay mucha tela donde cortar y estamos abiertos porque somos una gran familia y lo importante que es todos son importantes y pueden levantar la mano para ser escuchados", expresó Maccise, quien va estar de cerca observando al talento de Reynosa.