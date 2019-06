Brilla con protagónico

Ciudad de México.

Octavia Spencer es toda una estrella de cine desde hace casi una década, cuando el público y la Academia se enamoraron de ella por su papel de Minnie en 'The Help' y le dieron el Oscar a la mejor actriz de reparto.

Desde entonces ha sido nominada dos veces más al Oscar por papeles secundarios, una de ellas por el ``sorpresivo" éxito de taquilla 'Hidden Figures'; creó su propia compañía de producción, siguió actuando en cine y televisión y escribió libros infantiles. Incluso fue productora ejecutiva de la cinta que se llevó el Premio de la Academia este año, 'Green Book'.

DE TERROR

Pero aún le faltaba hacer algo en sus casi 25 años de trayectoria artística: protagonizar su propia película. Había tenido papeles principales, pero nunca había sido la primera en los créditos, hasta ahora.

La película que resolvió este error es 'Ma', una cinta de terror de Blumhouse en la que interpreta a una mujer de un pueblo que compra cerveza para estudiantes de secundaria y les permite hacer fiestas en su sótano, hasta que las cosas toman un giro siniestro. La cinta, que se estrena este fin de semana, es muy diferente a todo lo que el público ha visto de Spencer.

Sólo hay un par de arquetipos en los que a la gente se siente cómoda viéndome. Y quizás sólo están cómodos viéndome de determinada manera, pero esta caja de crayones trae muchos colores", dijo la actriz de 47 años.

FUE MÁS ALLÁ

Quiero interpretar todo lo que ustedes no creen que puedo interpretar".

A pesar de todo su éxito, Spencer suele recibir sólo papeles de 'personas que apoyan a otros' o de 'sabia', pero ella quería ir más allá.

La única razón por la que 'Ma' llegó a sus manos fue Tate Taylor, quien escribió y dirigió 'The Help' pero también ha sido amigo de Spencer desde que fueron asistentes de producción en ``A Time to Kill`` de 1995, cuando soñaban con vivir en Los Ángeles y tener una carrera en el cine.

El guión que Taylor vio estaba escrito para una mujer blanca, pero de todos modos pensó en Spencer.

Me había dicho que estaba frustrada", dijo Taylor.

AGRADECIDA

Está agradecida por su carrera, pero le ofrecían lo mismo y nunca el protagónico. Las mujeres de color nunca tienen protagónicos a menos de que sean esclavas o sirvientas".

Así que llamó a su excompañera de piso (vivieron juntos en un duplex de Los Ángeles por siete años) y le propuso esta película semiperturbadora que sería un cambio para ambos.

Dije, `bueno, generalmente la gente negra muere en los primeros 15 minutos de una película de terror'", dijo Spencer.

Y él respondió, `no sólo no morirás en los primeros 15 minutos, sino que tú serás quien los mate a todos'. Y pensé, `ok, me interesa'".

El guión necesitaba algo de trabajo. Ma no tenía realmente una motivación, simplemente estaba loca, y Taylor cambió eso.

HACE CAMBIOS

Las cosas que cambió no estaban basadas en la raza", dijo Spencer.

Simplemente le dimos una historia de fondo, una razón, en su mente, sobre por qué toma un giro tan oscuro".

Pero al preguntarle a Spencer cuál es su papel soñado, la respuesta podría sorprender.

Siempre he dicho que el papel de productora", señaló.

No sólo puedo crear oportunidades para mí sino para otras personas. Todavía vivo para eso. Y si hay algo que me muero por hacer, si no está escrito, como productora tengo la opción de crearlo para mí".

No lo íbamos a dejar morir así, y acababa de trabajar con gente que sabía que tenía los recursos, así que les llamé".

Algunos le dijeron que no, pero esa gente se arrepintió porque desde entonces la han seguido llamando para preguntarle en qué anda.

Les digo que no voy a llamar a menos que los necesite de nuevo y saben que cuando hago esa llamada es para algo que vale la pena", dijo Spencer sonriendo.

¡Qué miedo!

Octavia Spencer en Ma dará vida a su primer protagónico que es una asesina, nada parecido a lo que antes ha realizado en cine.