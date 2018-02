Brendan Fraser denuncia agresión sexual

Brendan Fraser narró el abuso del que fue objeto de parte de un directivo encargado de entregar los Globos de Oro.

Con ello el actor se une al movimiento #MeToo, al compartir la agresión sexual de un ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).

En una entrevista con GQ, la estrella contó cómo Philip Berk lo agredió en el Hotel Beverly Hills en el 2003.



"Extiende su mano izquierda y me agarra el trasero", detalló Fraser, explicando de forma vulgar que uno de los dedos le toca en la zona anal. "Y empieza a moverlo". El mismo Berk había relatado esto en su libro "With Signs and Wonders", pero sólo dijo que pellizcó el trasero al actor a manera de broma, pero Fraser sostuvo que fue algo grave.



"Me sentí mal. Me sentí como un niño. Sentí como que tenía una bola en mi garganta. Pensé que iba a llorar", recordó.



Después de quitar la mano del ex directivo, el protagonista de La Momia se fue de prisa a su casa y contó a su esposa sobre el encuentro, pero tuvo miedo de hacerlo público.

Berk ofreció una disculpa a Fraser, luego de que el actor la pidió a la HFPA, pero Berk declaró: "Mi disculpa no admitió ningún acto inmoral, sólo lo usual: 'Si he hecho algo que molestara al señor Fraser, no fue intencional y me disculpo'". Y agregó a GQ: "La versión de Fraser es pura invención".



La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reaccionó a través de un comunicado.



"La HFPA se opone firmemente al acoso sexual y al tipo de comportamiento descrito en este artículo... Este reporte incluye información de la que la HFPA no tenía conocimiento previo y estamos investigando más detalles".



Fraser dijo que tal vez por ese incidente la Asociación de Prensa Extranjera dejó de invitarlo a los Globos de Oro y hasta su carrera se fue por otro rumbo.