Más de 18 años de trayectoria en la pelota profesional hacen que el lanzador reynosense, José Pablo Oyervides, sea un brazo confiable para los Tecolotes de los Dos Laredos, quienes lo tienen más que contemplado para encarar la Temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena tamaulipeca hizo una renovación total del cuerpo técnico en done Pablo Ortega debutará como manager, por eso la experiencia de los veteranos como Oyervides será clave en el plantel.

"Le deseo lo mejor, todos estamos dispuestos a hacer las cosas bien en el equipo, a competir con lo que es la Liga Mexicana. Esperamos que podamos ser parte de traer un campeonato a la ciudad que lo vio nacer, y pues estamos dispuestos a hacer un gran trabajo este año y juntarnos como equipo y como familia para competir en la Zona Norte este año que es muy difícil", comentó el pelotero en una entrevista para la página oficial de los Tecolotes.

El ´Negrito´, como se le conoce desde su infancia en la Liga Treviño Kelly, se encuentra en su casa, en McAllen, Texas, donde pasa al lado de los suyos esta complicada etapa provocada por el coronavirus.

"Dentro de lo que cabe muy bien aquí en casa con la familia, aislados de todo, no estamos saliendo mucho, salimos lo necesario, al súper y ´pa´tras los fielders´, guardados en casa, gracias a Dios cerquita de Laredo", indicó el serpentinero.

El pitcher diestro hace pretemporada de forma individual y se las ha ingeniado para mantenerse en forma desde su casa.

"Equipé en el garaje de mi casa un gimnasio con lo necesario, tengo para hacer pierna, mancuernas, para ponerle peso a la barra, varias ligas para hacer ejercicios de resistencia", explicó el beisbolista, quien también aprovecha el receso para superar una lesión en la pierna que le sucedió jugando en la Liga del Pacífico.

Hace un par de temporadas Oyervides agarró su segundo aire superando algunos problemas físicos que amenazaban con retirarlo. Hoy, a sus 38 años se sigue sintiendo capaz de brillar en la loma.

"Siempre he dicho ´no quiero ser un pitcher que esté dando lástimas, que su recta ya no es buena, que su actitud en la loma ya no puede competir con el nivel de la Liga", expresó.

Por último aprovechó la charla con su equipo para mandar un mensaje a la afición y a las personas en general.

"Si nos quedamos en casa un poquito más podemos regresar más rápido todos a la vida normal y no recaer en la pandemia. Esperemos pronto verlos y que nos estén apoyando; sus gritos, sus porras en Estados Unidos y en Nuevo Laredo los extrañamos y esperemos en Dios que pase esto para pronto estar ahí", finalizó.