¡Bravos de primera!

Cancún, QRoo.

Bravos de Ciudad Juárez es de Primera División. Adiós a los Lobos BUAP.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó que el equipo fronterizo será el 19 en el Máximo Circuito tras haber sido aprobado por los dueños de los clubes durante la Semana del Futbol, en Cancún.

El certificado de los Lobos BUAP queda en resguardo en lo que presente un proyecto deportivo y económico viable, por lo que en el Ascenso MX competirán solamente 14 equipos.

El directivo de la Liga MX descartó que haya implicaciones porque la dueña de Bravos, Alejandra de la Vega, además de empresaria tenga un cargo político en el gobierno de Chihuahua.

"Es una accionista más de estas empresas, por lo tanto no tenemos ningún inconveniente, además de que no tiene cargo de elección popular y no busca utilizar de ninguna manera el club para hacer campaña política o tomar partido de manera no acorde a los reglamentos y estatutos de la Federación", expresó en conferencia de prensa.

Bonilla recalcó que Juárez adquiere todas las obligaciones de tener equipos Sub 13, 15, 17, 20 y categoría femenil.

Salvo unas modificaciones al Estadio, que no son cirugía mayor, Juárez cumple perfectamente con el cuaderno de cargos.

En el caso del Ascenso tendrán que elaborar un proyecto para convencer a los otros socios de la División que es viable, más allá de que Lobos BUAP compró el certificado.

"Las negociaciones fueron en lo privado, no participamos. Cada quien puede ofrecer el certificado de afiliación con el grupo que considere que lo podrá rescatar y operar correctamente. Se acercaron a Juárez como pudieron a cualquier otro, y lo que sí es que está establecido que antes de cerrar cualquier operación de sustitución tendrían que aparecer por administración para revisar la estabilidad del posible adquiriente", dijo Bonilla.

El dirigente también habló del caso del Veracruz y los adeudos con jugadores.

"En el caso del Veracruz existe el procedimiento de controversias internacionales y nacionales, se están cumpliendo tiempos y formas establecidas, los vencimientos que tengan a nivel nacional se acudirán conforme a los plazos establecidos, se siguen cubriendo estos adeudos y si el club Veracruz o cualquier otro no cumpliera tenemos que aplicar el reglamento y actuar en consecuencia", explicó.