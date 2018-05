Brasil tiene a su arsenal completo

Londres, Inglaterra.

Marcelo y Casemiro, flamantes campeones de Europa con el Real Madrid, se unieron al grupo en el complejo de entrenamientos del Tottenham, con lo que Tite dispone de todo el equipo de cara el primer amistoso previo al Mundial el domingo ante Croacia.



El lateral izquierdo y el volante de contención se perdieron la primera semana de entrenamientos en Teresópolis, en las afueras de Río de Janeiro, y los primeros dos días de ensayos en Londres al estar comprometidos con el Madrid en la conquista de un tercer título seguido de la Liga de Campeones.



El delantero Roberto Firmino, cuyo Liverpool perdió 3-1 ante el Madrid en la final de la Champions, se presentó el lunes.



Tite no ha dado pista alguna en cuanto al conjunto que presentará para enfrentar a Croacia en el estadio Anfield, uno en el que podría reaparecer Neymar tras 100 días sin jugar.



No está claro si Tite apurará la vuelta de Neymar ante Croacia tras la fisura de un hueso en el pie derecho. El astro brasileño ha dicho que aún siente algo de molestia cuando ha saltado a la cancha.



Danilo, lateral del equipo brasileño fue compañero de Neymar en el Santos y dijo que ha tratado de ser cuidadoso con su compañero en los entrenamientos.



"Le he hecho marca desde 2010, siempre como lateral derecho. Lo normal era meterle un poco la pierna", bromeó Danilo. "Es lo normal, lo hacía como dos o tres veces en todos los entrenamientos. Pero ahora hay que hacerlo con delicadez"



Brasil, que se medirá contra Croacia en un amistoso el domingo en Anfield, permanecerá en Londres para entrenar hasta el 8 de junio. La selección tiene previsto enfrentar a Austria en su último amistoso previo al Mundial.