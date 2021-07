Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, organismo de fútbol sudamericano, anunció la medida el lunes horas después de que se descartara a Argentina en medio de un aumento de casos de COVID-19 en el país. Colombia fue destituida como coanfitrión el 20 de mayo cuando las protestas callejeras contra el presidente Iván Duque sacudieron a la nación.

Noticia Relacionada Brasil será sede de la Copa América después de que Argentina sea despojada

La CONMEBOL agregó que se confirma que el torneo se llevará a cabo entre el 13 de junio y el 10 de julio. Brasil es el campeón defensor, ganando la competencia en 2019 como anfitrión. La confederación brasileña de fútbol no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

"Las ciudades sede y los partidos serán confirmados por la CONMEBOL en unas horas. ¡El torneo internacional más antiguo del mundo hará animar a todo el continente! " dijo el organismo sudamericano.

"La CONMEBOL agradece al presidente (de Brasil), Jair Bolsonaro y su equipo, y también a la confederación brasileña de fútbol por abrir las puertas de este país al evento deportivo más seguro del mundo en la actualidad. Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas ", dijo el organismo futbolístico.

Domínguez también agradeció al presidente brasileño, que ha desafiado las restricciones de distanciamiento social y pidió un regreso a la vida normal a pesar de la lenta implementación de la vacuna. Menos del 11% de la población brasileña ha sido completamente vacunada contra el virus, según Our World in Data, un sitio de investigación en línea.

El manejo del presidente de la respuesta a la pandemia está siendo investigado por una investigación del Senado brasileño. El sábado miles de brasileños tomaron las calles para protestar contra su administración.

"El gobierno brasileño mostró rapidez y capacidad de decisión en un momento fundamental para el fútbol sudamericano", dijo Domínguez. Agregó que Brasil "vive un momento de estabilidad, tiene una infraestructura probada y una experiencia reciente acumulada para organizar un torneo de esta magnitud".

Más de 460.000 personas han muerto por COVID-19 en Brasil, una cifra que es superada solo por Estados Unidos. Muchos analistas esperan que otra ola de la enfermedad golpee al país a fines de junio. Muchos hospitales tienen más del 80% de su unidad de cuidados intensivos ocupada por víctimas del virus.

Argentina se enfrenta a un aumento de las infecciones por coronavirus, con estrictas medidas de bloqueo impuestas el fin de semana pasado en medio de un promedio de siete días de 35.000 casos y 500 muertes. Más de 77.000 personas han muerto en el país debido a la enfermedad, ya que el virus continúa propagándose.

Los científicos expresaron su preocupación por la decisión de organizar el torneo en una nación donde predomina una variante más transmisible del virus. Hasta el momento, las autoridades locales de Brasil no han sancionado la presencia de aficionados en los estadios, algo que favorece Bolsonaro.

Miguel Nicolelis, un destacado neurocientífico brasileño, expresó en Twitter su oposición al torneo que se lleva a cabo en el país.

"¿Alguien puede presentar una orden judicial en la Corte Suprema para detener otro ataque contra el pueblo brasileño? La Copa América se llevará a cabo en el momento en que alcancemos los 500.000 muertos por COVID. No necesitamos más circo, necesitamos vacunas y un gobierno ", escribió Nicolelis.

La Dra. Denise Garrett del Sabin Vaccine Institute, una organización sin fines de lucro que aboga por un mejor acceso a las vacunas en Brasil, dijo a The Associated Press que también se opone a la competencia que se lleva a cabo en el país.

"Esto trae el riesgo de una mayor transmisión del virus en el país debido a las reuniones, mayor circulación de personas, más interacciones", dijo. "Y Brasil también corre el riesgo de introducir nuevas variantes que podrían venir con jugadores y trabajadores de otros países".

Los equipos sudamericanos ya se están entrenando para el torneo, mientras que esta semana comienzan dos rondas de clasificación para la Copa del Mundo.

Al igual que otros torneos continentales, la Copa América estaba inicialmente programada para 2020, pero la pandemia de COVID-19 obligó a posponerla.

La versión 2020 de la Copa América fue introducir un nuevo formato con cinco equipos basados en cada uno de los coanfitriones, Colombia y Argentina. El Grupo A incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que el Grupo B incluye a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los cuatro mejores equipos de cada grupo iban a avanzar a la fase eliminatoria, y la final estaba programada originalmente para jugarse en Barranquilla de Colombia.

Habría sido la primera Copa América organizada por dos países.

Qatar, los anfitriones de la Copa del Mundo 2022 y Australia, que iban a participar como invitados, decidieron en febrero retirarse debido a la pandemia de coronavirus.