Brasil es favorito para ganar el Mundial

Brasil carga amargos recuerdos de sus rivales de Europa, incluyendo el más reciente: la humillante eliminación ante Alemania.

Hoy, Tite intentará borrar ese pasado al enfrentar a Bélgica, con Marcelo recuperado al 100 por ciento.



El considerado major lateral izquierdo del mundo superó una lesión en la espalda que le impidió jugar contra México y regresará al once en lugar de Filipe Luis, mientras que el delantero del Manchester City se mantendrá en el once pese a las críticas por su falta de gol.



Decisiones que el DT de Brasil supo capotear para tener contentos a todos sus jugadores de cara al partido de los Cuartos de Final.



"Platiqué con los dos, Marcelo y Filipe Luis: Marcelo se fue por un problema de salud (espasmos en la espalda) y no estuvo contra México por un problema físico ya que solo podría jugar entre 45 y 60 minutos. Filipe Luis lo hizo muy bien los dos juegos, existe la competencia entre ambos, pero por el criterio Marcelo está de vuelta", expresó el timonel, previo al reconocimiento de cancha de la Arena Kazán.



En tanto, Bélgica tiene el ataque más letal del Mundial (12 goles) y un plantel como para espantar a cualquiera con jugadores como Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku y Eden Hazard.



Los belgas son, junto a Uruguay, los únicos equipos en ganar sus cuatro partidos en tiempo regular, pero aun así, señalan a Brasil como el gran candidato en Rusia.



"Pienso que la diferencia es clara. Los dos equipos son muy similares en términos de la calidad que tienen, en el talento de la plantilla, la diferencia es que ellos ya ganaron una Copa del Mundo, tan simple como eso", comentó Roberto Martínez, DT belga.