Bradley Cooper quería dejar la actuación

Debido a la pandemia por Covid-19 Cooper se sintió desmotivado e inmerso en una profunda crisis existencial, lo cuál lo llevó a dudar de sí mismo y cuestionarse si debía seguir o no en la actuación. Sin embargo, la propuesta del director Paul Thomas Anderson lo salvó de abandonar los sets.

"La razón por la que no renuncié a la actuación es Paul Thomas Anderson", explicó Cooper durante el panel Actors on Actors de Variety.

"Me llamó para quizá estar en su película, Licorice Pizza, y en ese momento pensé, 'haría cualquier cosa en su película, incluso abrir la puerta'", dijo entre risas.

"Pasé tres semanas y media con Paul. Observé todas las pruebas de cámara. Me estaba enseñando todo sobre lentes, cosas que nunca supe. Es increíble.", aseguró Cooper.

El actor también recordó que sintió dudas sobre asumir su papel en Licorice Pizza, pues éste sería su primer proyecto sin las fuertes restricciones que la pandemia le dejó al mundo cinematográfico.

Cooper también recordó su frustración por filmar El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro durante la pandemia por Covid-19 debido a sus inseguridades personales.

"Era un ejemplo interesante de lo inseguro que soy como actor".

Luego de que Leonardo DiCaprio rechazara el proyecto, el director mexicano, Guillermo del Toro llegó a él para ofrecerle el papel principal.

"Todavía recuerdo haber pensado, 'Oh, wow, los tipos que no me contratan, ¿quieren contratarme?'. Entonces fue como, 'Por supuesto que tengo que hacerlo solo porque nunca me han permitido entrar en ese grupo'. Era la inseguridad y el ego".

"Afortunadamente, terminó siendo una experiencia increíble. Y fue muy interesante para mí interpretar a un personaje, Stanton Carlisle, que claramente ha estado traumatizado cuando era niño, no tiene una base paterna, no tiene una base para el amor, la intimidad, la conexión real, y solo sobrevive gracias a una gratificación y una necesidad desesperada de averiguar quién es".