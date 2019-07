Brad Pitt lucha con las inseguridades

Pudiera parecer que la vida de Brad Pitt es miel sobre hojuelas con una fortuna que supera los 200 millones de dólares, nombrado dos veces el Hombre más Sexy del Mundo y un historial amoroso con las mujeres más guapas de Hollywood. Sin embargo, en la vida de Pitt aún hay un sinfín de dudas.

Una de ellas es sobre su permanencia en Hollywood, misma por la que teme convertirse en un dinosaurio y quedarse anticuado para las nuevas generaciones.

"Es una batalla constante. Ganas sabiduría a medida que envejeces, por lo que la duda disminuye, con suerte. Tal vez somos dinosaurios, pero mira la década de 1990, cuando chocamos con las películas de Stallone y Schwarzenegger y aparece este chico Tarantino, así que,de repente el cine independiente está funcionando. Está en constante cambio. No puedo decir que echo de menos nada. Estoy a lo largo del paseo. Estoy a favor del cambio", declaró a The Sunday Times.

Recientemente, Brad reveló a la revista GQ que dejaría la actuación poco a poco.

"Creo que es un juego para gente más joven. No es que no haya papeles interesantes para personas de una cierta edad, pero tengo la sensación de que las cosas siguen su curso natural. Que cada cosa tiene su propia selección natural", dijo a la publicación.

Pitt y DiCaprio protagonizan la novena película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", que tendrá su estreno en México el próximo 16 de agosto.