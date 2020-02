Brad Pitt gana el Oscar al mejor actor de reparto

Brad Pitt ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo en "Once Upon a Time ... in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood").

El superastro del cine se perfilaba como favorito en la categoría por su papel de doble de un actor cuya carrera se está viniendo abajo, interpretado por Leonardo DiCaprio.

"Esto es realmente increíble", dijo Pitt al subir al escenario. Le agradeció al director del filme, Quentin Tarantino, por su arte, y a DiCaprio. Y se lo dedicó a sus hijos "que le dan color a todo lo que hago, los amo", expresó.

Los Oscar se entregan en Los Ángeles y múltiples otras victorias parecen seguras: "1917" es la favorita a mejor película, mientras que Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Laura Dern deben tener listos sus discursos de aceptación para las demás categorías de actuación.

Pero siempre hay espacio para sorpresas en los Premios de la Academia y una cinta en particular _ el thriller surcoreano "Parasite" ("Parásitos") de Bong Joon Ho _ podría alzarse con el máximo honor y hacer historia como la primera cinta en lengua no inglesa en hacerlo.

Netflix acaparó este año el mayor número de nominaciones (24) y los servicios de streaming se están apoderando de Hollywood, pero "1917" de Sam Mendes, una épica de guerra producida por un gran estudio y digna de ser vista en pantalla grande, se perfila como la ganadora a mejor película.

El filme, sobre un par de soldados británicos enviados a entregar un mensaje urgente en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial, ha ganado casi todos los honores que anteceden al Oscar y ha sido ampliamente elogiado por su proeza técnica, al dar la impresión de que fue filmado en un largo plano secuencia.

"Parasite", una sátira sobre la lucha de clases tan divertida como desconcertante, ganó la Palma de Oro el año pasado en el Festival de Cine de Cannes y fue la primera película en lengua extranjera en alzarse con el máximo honor en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla: mejor elenco.

También está postulada a mejor largometraje internacional, una categoría antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera en la que compite "Dolor y gloria" del español Pedro Almodóvar.

El drama semibiográfico del maestro manchego le mereció a Antonio Banderas su primera nominación al Oscar, a mejor actor, por su representación de un director gay avejentado que flirtea con las drogas y debe confrontar su pasado mientras reflexiona sobre su vida durante un largo bloqueo creativo adjudicado a múltiples dolencias.

Banderas también se alzó con el premio al mejor actor en Cannes y la cinta obtuvo el máximo honor, el León de Oro, en el Festival de Cine de Venecia.

La muy debatida pero supertaquillera cinta de Todd Phillips sobre el origen del villano de los comics "Joker" ("Guasón") encabeza la lista de nominados con 11 menciones, mientras que "1917", "The Irishman" y el cuento de hadas sobre Los Ángeles en los años 60 "Once Upon a Time ... in Hollywood" ("Había una vez en Hollywood") de Quentin Tarantino le siguen con 10.

Otros iberoamericanos nominados son el mexicano Rodrigo Prieto por la cinematografía de "The Irishman" ("El irlandés") de Martin Scorsese, y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepulveda-Fauser por sus innovadores efectos visuales para rejuvenecer a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en la misma épica de la mafia.

El español Sergio Pablos, en tanto, compite por el Oscar al mejor largometraje animado por "Klaus", una historia sobre el origen de Papa Noel realizada para Netflix por su compañía The SPA Studios en Madrid, que marca su debut como director y que ha sido laureada con el BAFTA del cine británico y el Annie de animación.

La mexicana Mayes C. Rubeo se mide por el premio al mejor diseño de vestuario por su trabajo para "Jojo Rabbit", y la brasileña Petra Costa en la categoría de mejor largometraje documental por "The Edge of Democracy" ("Al filo de la democracia"), sobre la impugnación de la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Además, "The Two Popes" ("Los dos papas") del brasileño Fernando Meirelles recibió tres nominaciones, dos de ellas para sus actores principales: Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

La presencia latina se sentirá también entre los presentadores de la noche. En una gala que por segundo año consecutivo no tendrá un anfitrión, la lista incluye a Penélope Cruz, Salma Hayek, Oscar Isaac, Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos.

Asimismo, entre los intérpretes de las canciones nominadas estarán la mexicana Carmen Sarahí García Sáenz y la española Gisela. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció esta semana que las voces de Elsa en "Frozen 2" de Dinamarca, Alemania, Japón, Latinoamérica, Noruega, Polonia, Rusia, España y Tailandia acompañarán a Idina Menzel y Aurora en el escenario "para una versión inolvidable" de "Into the Unknown" (titulada en español "Mucho más allá") en la ceremonia.

Aunque un récord de 62 mujeres (cerca de un tercio de los candidatos) están nominadas a los Oscar este año y las candidatas a mejor película incluyen "Little Women" ("Mujercitas") de Greta Gerwig, la academia postuló por 87ma ocasión sólo hombres en la categoría de mejor director. Gerwig, sin embargo, sí fue nominada a mejor guion adaptado por su representación del clásico de Louisa May Alcott.

Otra desairada fue Jennifer López, quien no fue postulada al Oscar a la mejor actriz de reparto pese a los grandes elogios que recibió por su interpretación de una bailarina nudista en "Hustlers" ("Estafadoras de Wall Street") y sus nominaciones a los Globos de Oro y los Premios Spirit del Cine Independiente.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 92da edición, se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes).

___

El periodista de AP Jake Coyle contribuyó a este despacho.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como