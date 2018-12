Brad Pitt cumple 55 años

Las cosas no mejoran para Brad Pitt. Ni la llegada de su 55 cumpleaños parece alegrar a esta estrella vapuleada por un divorcio que acabó con su paraíso familiar. Hace unas semanas llegaba la confirmación de un acuerdo privado, aunque temporal, sobre la custodia de sus seis hijos fruto de los 11 años de relación junto a Angelina Jolie. Pero lo que sonaba a buenas noticias no ha conseguido acabar con las tensiones de lo que hasta hace dos años era la familia poco convencional más querida de Hollywood.

Ha sido un largo camino para este intérprete nacido el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma (EEUU), ganador del Oscar como productor por 12 años de esclavitud y dos veces seleccionado como "el hombre más sexy" por la revista People. Un camino en el que nunca hubo un momento tranquilo, ni en sus comienzos como galán en películas como Leyendas de pasión, El club de la lucha o Ocean´s Eleven o en sus famosas relaciones con algunas de las mujeres más destacadas de la meca del cine, desde ese primer amor con Gwyneth Paltrow, su primer matrimonio con Jennifer Aniston o su historia de pasión, familia numerosa y tumultuoso desamor con Jolie.

En lo profesional, Pitt llega a a la cifra redonda de los 55 en uno de los mejores momentos de su carrera. Como actor vuelve a los brazos de Quentin Tarantino —con quien ya rodó Malditos Bastardos—, para revivir los asesinatos cometidos por la familia Manson en su próximo largometraje, Once upon a time in Hollywood. También prepara la continuación de uno de sus mayores taquillazos recientes, Guerra Mundial Z 2. Y quizá tendrá que empezar a desempolvar el esmoquin porque es probable que en las próximas semanas le llegue una invitación a los Oscar como productor detrás de tres títulos comentados en esta temporada de premios: Vice, If Beale Street Could Talk y Beautiful Boy.

En cambio, en lo personal, Pitt no está para celebraciones. Su divorcio de Angelina Jolie sigue siendo un escollo insalvable. Según la revista US Weekly es muy improbable que su relación con la protagonista de Maléfica mejore y, como recoge la publicación, la situación árida entre la expareja se debe básicamente a la actitud de la actriz y realizadora de 43 años. "Angelina no ofrece concesiones", ha indicado una fuente que conoce el caso. En su deseo de alejar a la prole de Pitt, la ganadora del Oscar por Inocencia interrumpida ha estado malmetiendo entre sus hijos. La revista confirma que Jolie le dijo a Pax —el segundo de los seis hermanos— que su padre nunca quiso adoptarle. La actriz fue más lejos confesándole al joven de 15 años que Pitt se enfadó cuando Jolie siguió adelante con la adopción desoyendo los comentarios de su pareja, según aseguran las mismas fuentes. Duras acusaciones que pueden haber minado para siempre la relación entre Pax y Pitt lo mismo que pasó hace ya más de dos años entre el actor y Maddox —el mayor de los hermanos, de 17 años—, y cuyo enfrentamiento ha sido centro de este divorcio.

Al parecer, los reparos de Pitt sobre la adopción de Pax tenían que ver con el momento que estaban pasando como pareja tras la llegada al mundo de Shiloh. De puertas para dentro eran momentos de tensión y Pitt pensó que la llegada de un nuevo miembro a la familia, especialmente alguien de tres años que no sabía inglés, solo aumentaría el malestar familiar, añade dicha publicación. El intérprete de El curioso caso de Benjamin Button ha negado estas declaraciones.

Las nuevas fuentes de tensión llegan tras el acuerdo privado y temporal, no permanente, que alcanzaron Jolie y Pitt para compartir la custodia tanto física como legal de sus hijos. Según confesó la abogada de la actriz, Samantha Bley DeJean, la pareja llegó a este pacto por el bien de la familia, eliminando la necesidad de un juicio. Pero los rumores sobre las tensiones familiares siguen a la orden del día.

Es difícil pensar que en este ambiente Pitt vaya a recibir la felicitación de Maddox o de Pax, los dos mayores de la prole. Según US Weekly, Pitt ha aceptado que nunca podrá reparar la relación con ellos, que además son los más cercanos a su madre. El actor, en cambio, sí goza de la proximidad de Shiloh, de 12 años, que parece decidida a mantener los lazos con su progenitor. Y lo mismo ocurre con Zahara, de 13 años, también cercana al actor. Las mismas fuentes señalan que los gemelos Vivienne y Knox, de 10 años, se mantienen alejados y muy protegidos de muchas de estas batallas familiares.