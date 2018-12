Boxeador revela trifulca en la que estuvo Justin Bieber

CIUDAD DE MÉXICO.

El "Chino" Maidana reveló que, tras la conclusión del polémico combate con Mayweather, donde los jueces le dieron la decisión al estadounidense, se armó un zafarrancho en el backstage.

"Nosotros teníamos que pasar por el vestuario de él (Floyd Mayewather) para ir al nuestro, y cuando el equipo pasó, empezaron a gritarse cosas y estaba Justin Bieber ahí. Le pegaron una patada", recordó el ex pugilista argentino.

"Mi primo le pegó una patada", detalló.

Maidana contó en una entrevista con un canal argentino que no conocía a Justin Bieber ni a ninguno de los raperos que normalmente acompañaban a Mayweather en sus peleas. "No, no lo conocía, porque no soy de prestar atención, no miro televisión".

Hay que recordar que Justin Bieber subió dos fotografías ofensivas en su cuenta oficial de Instagram al término de la pelea del 3 de mayo de 2014.

Las imágenes muestran Floyd Mayweather Jr., pegándole a Marcos "Chino" Maidana, acompañadas de la frase:

"No se puede entrar al ring a pelear sucio y tratar de ganar contra el boxeador más técnico en el deporte", dice una de las imágenes que muestra cómo el estadounidense golpea al púgil sudamericano.