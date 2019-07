Boxeador Pedro Guevara confía que volverá a ser campeón mundial

Mazatlán Sinaloa.-

Sin dudarlo, el boxeador mexicano Pedro Guevara aseguró que tiene con qué para ser campeón del mundo por segunda vez en su carrera, aunque antes tendrá que vencer al puertorriqueño Janiel "Pototo" Rivera.

"Pedrín" Guevara enfrentará el próximo 20 de julio a Rivera en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, choque donde está obligado al triunfo y así enfilarse a la pelea de título mundial.

"Ya estamos ahí, solo nos falta un paso para volver a tener una nueva oportunidad de título del mundo, estamos trabajando para ello y no vamos a desistir de ese sueño, sé que tengo con qué y puedo volver a ser de nueva cuenta campeón del mundo", subrayó el pugilista.

Con récord profesional de 34-3-1, 20 por la vía del nocaut, el ex campeón mundial minimosca volverá a su natal Mazatlán en busca de su quinta victoria consecutiva.

Fue en diciembre de 2014 cuando conquistó el título de las 108 libras del CMB tras vencer al japonés Akira Yaegashi, mismo que defendió dos veces antes de perderlo con Yu Kimura casi un año después; en octubre de 2017 tuvo la oportunidad de recuperarlo, pero perdió ante Ken Shiro.

"Me sigo preparando para ser campeón del mundo otra vez, me siento como campeón y me veo de nuevo como campeón, para eso estamos trabajando y no voy a descansar hasta volver a ser campeón mundial", comentó.

Esta será una nueva preparación de Guevara con el entrenador Alfredo Caballero, de los más reconocidos en la actualidad por trabajar con pugilistas como Juan Francisco Estrada y Miguel "Alacrán" Berchelt.

"Desde el año pasado tomamos la decisión de irnos a trabajar con el equipo de Alfredo Caballero, me siento muy fuerte y sobre todo muy cómodo, nunca había sentido una preparación tan buena como esta", concluyó.