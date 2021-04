Bottas y Russell dan su versión sobre el accidente

"Estoy bien, pudo haber sido algo peor con esa velocidad", contestó el primer mencionado, piloto de Mercedes.

Noticia Relacionada Tras muerte de salvadoreña, policías de Tulum portarán cámaras corporales

"Todo bien, decepcionado por lo que pasó", dijo el británico de Williams, minutos después del finlandés.

"Desde mi punto de vista, traía neumáticos secos y estaba batallando para que funcionaran... George estaba cerca y decidió hacer una maniobra, claramente, la pista es muy angosta, se fue por fuera y, la verdad, no tenía sentido ese movimiento... perdió el control y me pegó", narró Bottas, sobre lo sucedido en Imola.

"Entre pilotos, tenemos un acuerdo de caballeros: si hay un auto veloz acercándose a ti, no giras el volante en el último momento. Justo cuando yo estaba pasando, Valtteri hizo un giro muy ligero y eso me movió de la línea. En otras circunstancias y en un circuito no tan complicado como éste, es peligroso; ahora, en una pista tan angosta y mojada...", replicó Russell.

Durante la vuelta 34 del GP de Emilia-Romagna, los bólidos se impactaron y provocaron las banderas rojas sobre el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Sobre una pista empapada, Russell y Valtteri chocaron entre ellos, cuando el británico intentó pasar al finlandés por la derecha. Después del accidente Russell se acercó al monoplaza del finlandés, quien seguía en su flecha plateada. El inglés le comentó algo y Bottas le replicó con una "pintada" de dedo.

"No he hablado con él y no entendí ni una sola palabra de lo que dijo. La verdad, claramente fue su error, no entiendo por qué su enojo", narró el de Mercedes.

"Estaba muy jodido y frustrado con él al momento. Estoy luchando por la novena posición, que para él es nada, casi insignificante. Creo que hizo un movimiento que sería solo si compites por la victoria. Él no tiene la culpa completa, yo tampoco, pero pudo haberse evitado", explicó el de Williams.

"Un incidente desafortunado, pero que pueden evitarse cuando pilotos hacen esos movimientos. La maniobra puede ser muy ligera, pero cuando vas a 220 millas por hora [354 km/h], es masiva", cerró George.