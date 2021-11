Bottas y Hamilton saldrán de 1ra fila

Mercedes acaparó la primera fila de la parrilla para el Gran Premio de México. El reto será mantener a raya a los potentes Red Bulls, incluido el de Max Verstappen a lo largo de las 71 vueltas el domingo.

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton aprovecharon lo que Verstappen calificó como una "terrible" clasificación de Red Bull el sábado para que Mercedes salga uno y dos por primera vez esta temporada. Bottas arrancará desde la posición de honor y, lo que es más importante, Hamilton tendrá ventaja al inicio de la carrera sobre Verstappen, su rival en la pelea por el campeonato.

Verstappen aventaja a Hamilton por 12 puntos a falta de cinco carreras en el mejor duelo de la Fórmula Uno en años.

"Es una sorpresa para nosotros vernos en la primera fila", admitió Hamilton. "Realmente no tengo una respuesta para eso, pero lo aceptaré. Realmente me encuentro agradecido de estar ahí arriba con Valtteri".

Fue una una verdadera sorpresa. La altitud de la Ciudad de México supuestamente iba a convertir al Autódromo Hermanos Rodríguez en territorio Red Bull. Verstappen y su compañero, el mexicano Sergio Pérez, se vieron fuertes en las prácticas y durante las primeras dos etapas de clasificación.

El propio Hamilton no parecía seguro de cómo Mercedes podría tener la ventaja el domingo.

Pero de lograr el triunfo, el piloto británico podría recortar la ventaja de Verstappen en la contienda por el campeonato.

Verstappen busca el primer título de la F1 en su carrera y Hamilton el octavo, lo que implantaría un nuevo récord, rebasando a Michael Schumacher.

Pérez iniciará cuarto, un decepcionante resultado en casa frente a una afición de 100.000 personas que lo vitorearon en cada vuelta. Pérez, el único piloto mexicano en la F1, es adorado en la Ciudad de México y se esperaba que tuviera una oportunidad realista de quedarse con la primera posición de salida e incluso un triunfo en la carrera.

Red Bull había enfrentado preguntas insistentes sobre si ordenaría que Pérez dejara pasar a Verstappen para que se llevara el triunfo y mejorara sus posibilidades de ser campeón, privando al mexicano de un triunfo en casa.

La estrategia prioritaria de la escudería será ahora encontrar la forma de pasar a Mercedes.

A la pregunta de si las conversaciones sobre el dominio de Red Bull motivaron a Mercedes, Bottas y Hamilton negaron que ello incidiera en la clasificación.

"Ni siquiera sabíamos que eso estaba sucediendo", advirtió Hamilton.

Verstappen atribuyó sus problemas en la clasificación a una mala gestión de los neumáticos en la última sesión y un incidente frente a él, cuando el Alpha Tauri de Yuki Tsunoda se salió de la pista e interfirió con Pérez.

Ello obligó a que el mexicano se abstuviera de tomar una curva y se saliera de la pista, cuando Verstappen se acercaba a toda velocidad.

"No sé que sucedió frente a mi. Sólo vi mucho polvo y creí que un auto había impactado", dijo Verstappen. "Me hice ligeramente hacia atrás. No hubo bandera amarilla entonces seguí avanzando, pero prácticamente estaba acabado".

Hamilton ha ganado siete títulos, incluyendo los últimos cuatro.

Verstappen busca su primer título. El holandés ganó en México en 2017 y 2018. Hamilton se lo llevó el año pasado..

La carrera se canceló en 2020 debido a la pandemia.

El piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez conduce su auto en la tercera sesión de prácticas para el Gran Premio de F1 de México.

Tiene Checo Pérez dura misión en la CDMX

-El tiempo para que Checo Pérez se consagre ante su público, en el Gran Premio de la Ciudad de México, es hoy, pero, para eso, tendrá que superar uno de los retos más grandes de su carrera deportiva.

Para convertirse en el primer mexicano en subir al podio de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el tapatío deberá derrotar a sus dos máximos rivales de la temporada, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, además de luchar junto con su coequipero de Red Bull, Max Verstappen, actual líder general.

Esto tras un desafortunado cierre de Calificación en el que Checo y Max se vieron afectados por falta de balance en el auto y una distracción llamada Yuki Tsunoda.

Tras haber logrado el 1-2 en la Práctica 3, con Pérez en la delantera, el tapatío quería cerrar con broche de oro la jornada ante 117 mil 415 fans que lo ovacionaron todo el tiempo en el circuito capitalino.

Pero no contaba con que, además de algunos problemas en su propio auto, en la última vuelta de la Q3, Checo se iba a encontrar con el AlphaTauri de Tsunoda prácticamente estacionado en la curva 11, lo que hizo que el tricolor se despistara, al perder "downforce".

"No entiendo qué estaba haciendo él (Tsunoda) ahí.

Creo que tenemos que trabajar mejor, a parte son equipos de casa (Red Bull y AlphaTauri); entonces, deberíamos de ayudarnos en vez de perjudicarnos", dijo el piloto de 31 años, quien saldrá hoy en cuarto lugar, detrás de Bottas y Hamilton, quienes hicieron el 1-2, y Verstappen, quien saldrá tercero.

La mesa está puesta para que hoy se dé una batalla épica entre los cuatro mejores pilotos de la campaña 2021 de la F1.

El reto de Checo



Checo sólo ha podido este año superar a Bottas para lograr un podio en el GP de Francia, en el que el tapatío quedó tercero y el finlandés cuarto.

Sufre Stroll accidente en la clasificación

El canadiense Lance Stroll, de la escudería Aston Martin, abandonó la sesión de calificación del Gran Premio de México luego de perder el control en la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Justo cuando los dos pilotos de Red Bull, el local Sergio Pérez y el neerlandés Max Verstappen estaban por iniciar su vuelta rápida, la bandera roja apareció y la tabla se quedó parada con el mejor tiempo del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

Stroll ya estaba mentalizado para arrancar desde la parte trasera de la parrilla luego de montar la cuarta unidad de potencia, pero lo que menos quería el equipo era tener más daños, por lo que será una noche larga para reparar el auto. La buena noticia es que el canadiense salió del auto sin daños.

Cierra el regio la temporada de WEC con nuevo podio

El regiomontano Roberto González cerró la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés) con un nuevo podio, al finalizar segundo en las 8 Horas de Bahréin.

El auto número 38, que también manejaron Félix da Costa y Anthony Davidson, le ganó una dura batalla al final de la prueba al otro coche del equipo Jota, el 28, dentro de la clase LMP2.

Davidson dijo así adiós a una carrera de 22 años en la WEC.

Ferdinand Habsburg, Charles Milesi y Robin Frijns, del Team WRT, ganaron por tercera carrera consecutiva y se coronaron con el título.

En tanto que en la LMP1, la escudería japonesa Toyota Gazoo Racing, que ya había asegurado el campeonato desde la semana pasada, mantuvieron su hegemonía con una nueva victoria.