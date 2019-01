Boselli no dudó en aceptar oferta del Corinthians

Sao Paulo, Brasil.

"Me siendo muy contento por esta nueva experiencia. Cuando aparece la oportunidad de venir a un equipo tan grande como el Corinthians no se puede dudar ni un minuto", aseguró el ex jugador del Boca Juniors, cuyos derechos federativos pertenecen al León mexicano, en declaraciones a periodistas en el aeropuerto internacional de Sao Paulo.



Boselli, que juega desde 2013 en México, donde convirtió 130 goles y ha sido campeón dos veces, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el León, que aún tiene seis meses de vigencia, por lo que recibió propuestas de diferentes clubes.



El argentino, que antes de partir de México anunció en las redes sociales que viajaría a Sao Paulo para someterse a exámenes médicos con el Corinthians, será evaluado este mismo viernes por los galenos del conjunto brasileño y, en caso de ser aprobado, podrá firmar un contrato por dos años en los próximos días.



"Conozco algo del Corinthians, donde jugaron futbolistas importantes como (los también argentinos Carlos) Tévez y (Javier) Mascherano. Como sudamericano, disputé varios partidos contra clubes brasileños y sé lo que es su fútbol y la importancia del Corinthians. Para mí será un orgullo vestir su camisa", dijo.



El delantero agregó que, como estaba en pretemporada con el León, está en condiciones físicas de sumarse al equipo de Sao Paulo inmediatamente.



"Estoy bien físicamente. Pero primero espero pasar en los exámenes médicos para quedar a disposición del club", dijo el atacante de 33 años, quien aclaró que, antes de unirse a la plantilla, tendrá que volver a México para resolver problemas personales.



Boselli inició su carrera en el Boca Juniors, con el que fue campeón de la Libertadores en 2007, torneo que volvió a vencer dos años después -cuando fue goleador- con el Estudiantes.



El argentino pasó por clubes como el Málaga español, el Wigan inglés y el Génova italiano antes de incorporarse en 2013 al León, en donde se transformó en ídolo de los hinchas y segundo mayor anotador en la historia del equipo.