´Borrachazos´ cuestan caro al Ayuntamiento

Ciudad Victoria, Tam.- Daños por alrededor de 750 mil pesos en postes con luminarias ha dejado la combinación del consumo de alcohol y el volante en el último trimestre de 2021, de los cuales, el Ayuntamiento victorense ha logrado recuperar poco más del cincuenta por ciento mediante acuerdos con los infractores.

"La semana pasada fueron siete y esperemos que esto no vayan a ser más, la verdad que sí traemos mucha preocupación por eso queremos hacer la invitación de que si toma no maneje y siempre traer a alguien que nos ayude a manejar", comentó el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, "es en los bulevares, en las calles principales hasta ahorita... sí ha sido algo bastante pesado y espero que no se rompa esa cuota – en estas fechas –, es mas, bajarla y que la gente tenga más precaución".