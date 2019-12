¿Borracha a los AMA?

Durante su interpretación de ‘Lose you to love me’ y ‘Look at her now’, temas dedicados a su ex Justin Bieber, desafinó bastante. Algunos la justificaron diciendo que eran los nervios e incluso aseguraron que minutos antes tuvo un ataque de pánico.

Ahora nuevamente Selena Gomez ha desatado polémica tras filtrarse una serie de videos de sus fans en los que aparece en aparente estado de ebriedad en la alfombra roja de este mismo evento, en donde lució un apretado vestido verde limón que resaltaba su figura

A partir de la publicación de estos videos y fotografías, los ‘seleneitors’ han comenzado a especular que Selena llegó alcoholizada al evento.

En los videos, subidos a redes sociales, se le puede ver sonriendo y tratando de mantener el equilibrio. Asimismo, la cantante camina con dificultad y sosteniéndose de las vallas para no dar un paso en falso.