Borge, uno más a lista de los exgobernadores procesados

Ciudad de México

Exgobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Michoacán esperan su proceso en prisión por distintos delitos, mientras que, en las próximas horas, se espera la extradición de Roberto Borge Angulo. A esa lista se suma Tomás Yarrington, de Tamaulipas, quien espera ser extraditado a Estados Unidos.

El caso más reciente que está por solucionarse es la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, detenido en Panamá el 5 de junio por la Interpol, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y se espera su extradición en las próximas horas.

Borge Angulo es requerido por las autoridades mexicanas por varios delitos; el principal del fuero federal es por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Las otras causas penales son Peculado, Aprovechamiento ilícito y Ejercicio indebido de la Función Pública.

Mientras gobernaba Tamauli-pas, Tomás Yarrington se paseaba en Italia, país en el que fue detenido el 9 de abril pasado. Se suma a la lista de los políticos que esperan ser extraditados, sobre él pesan acusaciones tanto en México como en Estados Unidos, país al que será extraditado primero por acuerdo entre ambos países, pero aún no hay fecha para ello.

El exgobernador tamaulipeco es acusado de conspirar para violar las disposiciones del estatuto de Chantaje Civil, Influencia y Organización Corrupta (RICO), conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude y conspiración para hacer declaraciones falsas a los bancos estadounidenses con garantía federal, todo esto en el Distrito Sur de Texas.

También de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre pasado para enfrentar a la justicia por los delitos de Peculado y Lavado de dinero; días después, la PGR cumplimentó una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por Lavado de dinero y Asociación delictuosa.

Hernández Flores se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, huyó del país y fue detenido en Guatemala el 15 de abril pasado. El 17 de julio fue extraditado a México y de inmediato fue ingresado al Reclusorio Norte para ser presentado ante el juez en su primera audiencia bajo el nuevo sistema de justicia penal.

El 22 de enero se vence el plazo que dio el juez de control para que la PGR realice la investigación complementaria. Se le acusa por los delitos de Lavado de dinero y Delincuencia organizada.

El tabasqueño, Andrés Granier Melo, se encuentra en prisión preventiva a la espera de que termine su proceso. Actualmente se encuentra en la torre de Tepepan debido a su estado de salud.

En noviembre de 2014, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, dictó el auto de formal prisión en contra del ex gobernador por el delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 35 millones 338 mil pesos.

Sin embargo, el primer tribunal unitario en Tabasco lo revocó al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó las pruebas suficientes para demostrar el delito.

Otro proceso que sigue el exgobernador es por Defraudación Fiscal, por un monto de dos millones 156 mil pesos, ya que durante el ejercicio fiscal 2009 reportó una cantidad menor a los más de 10 millones de pesos que tuvo de ingresos en ese año.

Las pruebas que presentó la PGR indican que el ex gobernador de Tabasco habría recibido depósitos bancarios de 2007 a 2012, producto del desvío de partidas federales de las que el inculpado no pudo acreditar su procedencia; en el fuero local, el gobierno de Tabasco lo acusa del desvío de casi dos mil millones de pesos donde se involucra a varios ex funcionarios que estuvieron durante su administración.

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, enfrenta desde el Reclusorio Oriente los procesos penales por Delincuencia Organizada, Defraudación Fiscal Equiparada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por otra parte, Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, se encuentra en el penal de Mil Cumbres, tras ser procesado por Delincuencia Organizada y Delitos contra la Salud.

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se encuentra en la lista de Interpol con una ficha roja para ser detenido para enfrentar la justicia por el delito de Peculado Agravado.