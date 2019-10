Bonilla fue electo para 2 años y consulta es inconstitucional: INE

Cuernavaca, Mor.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) únicamente validó la elección de Baja California, incluyendo la constancia de mayoría que se entregó al final a Jaime Bonilla Valdez para gobernar dos años, y no emitió ningún pronunciamiento respecto a la eventual posibilidad inconstitucional de modificar el mandato una vez que las elecciones se realizaron, sostuvo.

Luego de presidir el Encuentro Nacional de Contralores de Institutos Electorales de país, Córdova explicó que para prolongar el mandato del próximo gobernador se tendría que modificar la Constitución del Estado de Baja California y hasta este momento no ha sucedido, porque en el Congreso del estado perdieron el expediente y, en consecuencia, no se ha podido publicar.

Precisó que aunque ya se realizó la votación tanto en el Congreso como en los Cabildos para modificar la Constitución, la reforma no ha entrado en vigor y si el expediente no aparece y si no se publica antes del 1 de noviembre, el gobernador tomará posesión del cargo por la duración por la que fue electo, que son dos años.