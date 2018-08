Bomberos, con un S.O.S. en la frente. Urge sacar al cuartel del hoyo en que se halla

Valle Hermoso, Tam.- Elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso, confían en que la próxima Administración Pública local, hará hasta lo imposible por sacar al cuartel del hoyo en el que se encuentra.

"Estamos en la peor etapa que jamás hayamos tenido, no tenemos equipo, traemos un S.O.S., en la frente", dijo en tono de broma pero realista, un bombero local, quien veía con tristeza las mangueras con agujeros que se tienen en caso de un incendio.

Los bomberos saben que el municipio ha firmado hermandad con ciudades de Estados Unidos como Puerto Isabel, Mission, Harlingen y hasta Houston, Texas, por lo que confían en que las autoridades que entraran en el próximo mes de octubre, se moverán en la gestión para poder equipar como es debido al departamento que tantos años ha quedado en el olvido de las autoridades pasantes.

Los bomberos no quisieron que sus nombres fueron publicados para evitar sanciones administrativas, sin embargo y la mayoría, coincidieron que están en la peor etapa y que sólo le piden a Dios que no se presente una contingencia mayor, pues no tendrán como actuar.

Asimismo, los bomberos esperan que el departamento de Protección Civil sea separado de los bomberos, pues aseguran que en ocasiones han estado atendiendo un incendio y ocurre un accidente donde tienen que acudir de manera inmediata y no pueden llegar todos sucios y ahumados para brindar atención a un paciente.

EQUIPO. Con estas mangueras viejas atienden incendios.