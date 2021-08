Bombea contenido de su fosa séptica a la calle Juárez

Fueron las vecinas Abigail "N" y Keila "N", quienes reportaron que las descargas que se canalizan hacia cerca de sus casas, generan insalubridad y riesgo de enfermar de infecciones en el sistema digestivo.

"No sé si puedan reportar a una vecina que desahoga su fosa en la calle Benito Juárez, ya van 2 veces que la desahoga en la calle ya se le dijo a la señora que no está bien que desahogue en la calle pero no hace caso; tiene departamentos de renta, es un negocio, aquí hay fosas, las desahogan por pipas pero ella no quiso ya pagar".