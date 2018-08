Bolt espera con "nervios" su inminente debut en el fútbol australiano

El entrenador de los Mariners, Mike Mulvey, confirmó que el ocho veces medallista de oro olímpico jugará en un partido de pretemporada que será televisado en vivo por un canal local y que atraerá a más de 10 mil personas al estadio.

"Habrá nervios, definitivamente habrá nervios. Ya no será un partido de beneficencia", dijo Bolt a periodistas después del entrenamiento de este martes.



"Espero cometer errores, pero también espero entrar a jugar, sentirme orgulloso y esforzarme (...) Sé que no voy a hacer un partido perfecto".



El intento del ex atleta jamaiquino de transformarse en futbolista profesional le ha generado una gran publicidad a los Mariners, que terminó como colista de la Liga australiana de 10 equipos la temporada pasada.



Pero también ha despertado mucho escepticismo. El entrenador del Adelaide United, Marco Kurz, cuestionó la llegada de Bolt al futbol australiano, ya que a su juicio la A-League debería invertir en jugadores probados y buscar mejorar el desempeño de los futbolistas australianos jóvenes.



Aunque repetidamente ha expresado su deseo de finalmente ser contratado por los Mariners, Bolt fue cauto sobre sus progresos futbolísticos y admitió que todavía está trabajando para llegar a su mejor nivel.



"Este viernes jugaré un poco, así que tengo que mejorar", sostuvo. "La temporada no comienza hasta finales de octubre, así que tengo tiempo", agregó Bolt, quien dijo que ha estado practicando como extremo izquierdo en los entrenamientos y que esperaba saltar al campo durante los últimos 15 ó 20 minutos.