Bolsonaro rechaza bajar su tono radical tras victoria

Río de Janeiro, Brasil

El vencedor del primer turno de la elección presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, que obtuvo el 46 por ciento de los votos en los comicios, dijo ayer que no suavizará su discurso en temas como su rechazo al matrimonio homosexual, los valores de la familia o el combate a las ideas socialistas.

"No puedo convertirme en ´Jaircito paz y amor´ y traicionarme, tengo que seguir siendo la misma persona", dijo Bolsonaro a la radio brasileña, en la primera comparecencia con un medio de comunicación tras la expresiva victoria de ayer, cuando solo hizo una alocución por redes sociales.

Preguntado sobre su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Bolsonaro negó que vaya a cambiar su rechazo frontal a la idea, y dijo querer defender la "familia".

"No podemos pensar que homosexuales tienen que tener superpoderes y, digo más, la mayoría de gays me vota, tengo seguridad", dijo este candidato de extrema derecha cuya victoria provocó un terremoto político para el establishment en Brasil.

Este exmilitar de 63 años, diputado por siete mandatos, dijo que podría volver a participar en los debates televisivos durante la campaña para el segundo turno, que se disputará el 28 de octubre y le enfrentará al socialista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

"Me estoy sintiendo bien. A final de cuentas, creo que debatir con el PT no tiene dificultad, lo que el PT hizo durante 13 años creo que está vivo en la memoria de todo el mundo y no queremos que vuelva", señaló este hombre que fue víctima de un atentado el 6 de septiembre.

Los analistas políticos y expertos, así como los inversores le dan ya hoy como ganador del segundo turno, pues nunca desde 1989 se invirtió el resultado de primera ronda en la segunda, pero sus exabruptos y su exposición a la televisión y la prensa podrían impactarle.