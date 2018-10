Bolsonaro abandonaría Acuerdo de París contra el cambio climático

Bolsonaro ha estado revisando algunas de sus promesas electorales, tal vez consciente que todo lo que diga antes del domingo quedará validado por las urnas y todo lo que tenga que cambiar después deberá ser minuciosamente justificado. El jueves escenificó en una rueda de prensa su cambio de parecer más manifiesto: anunció que no sacaría a Brasil del Acuerdo de París contra el cambio climático, a pesar de haber anunciado inequívocamente que lo haría. Durante la campaña, justificó abandonar el pacto alegando que no estaba de acuerdo con la estrategia de París para proteger la Amazonia (dicho más llanamente: el hecho de que la Amazonía deba protegerse siquiera, Bolsonaro pasó buena parte de la campaña anunciando que no pensaba proteger "ni un milímetro" de tierra que pudiese explotarse).

Al recular el jueves, el ultraderechista recordó que Brasil estaba, en parte, cediendo el control de ese territorio, y dio a entender que si el país veía su soberanía amenazada, saldría del Acuerdo. "Está en juego el triple A: una gran franja que abarca la Amazonía y va hasta el Atlántico y que ya no estaría bajo nuestra jurisdicción, sino bajo la de otro país, por ser considerada como esencial para la supervivencia de la humanidad", explicó el candidato. "En ese Acuerdo de París, ¿podríamos correr el riesgo de renunciar a nuestra Amazonía?".

El cambio de postura coincide con las maniobras de su equipo para formar Gobierno y establecer alianzas con los diferentes intereses representados en el Congreso. El poderoso grupo ruralista sabe que, fuera del acuerdo mundial contra el cambio climático, se quedarían sin los certificados internacionales de calidad necesarios para exportar sus productos. "Hay gente que está a favor de los Acuerdos de París y ese tema se va a debatir más", declaró esta semana a EL PAÍS Nabhan Garcia, un empresario agrícola que se perfila como probable ministro de Agricultura con Bolsonaro.

Garcia también matizó en la entrevista el anuncio de Bolsonaro de unir los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, que ha generado alarma entre los medioambientalistas. Tanto agricultores como los diputados que suman el llamado Frente Parlamentario Agropecuario ya se han manifestado en contra: creen que esa decisión sería mala para el negocio. "Yo defiendo la fusión, pero no puedo ser radical", declaró Garcia. "Incluso si [la fusión] favorece al sector, tengo que dar prioridad al país. Si no nos interesa, no veo problema ninguno".

La promesa de reducir a 15 los 29 ministerios que conforman el actual Gabinete está generando quebraderos de cabeza al favorito ante las elecciones del domingo. Lo que en campaña era aplaudido por el público se está encontrando no poca resistencia en los pasillos de la capital, Brasilia. La intención de Bolsonaro es crear unos llamados superministerios, como por ejemplo uno de Economía que aúne el de Planificación, Hacienda e Industria; o, en el caso de Garcia, uno que funda Agricultura y Medio Ambiente.