Bolivia prohíbe concursos de belleza infantiles

A partir de ahora no habrá más concursos de belleza infantil de niños, niñas y adolescentes ni en las escuelas, ni en las fiestas de los barrios de La Paz. El Concejo Municipal de la capital de Bolivia ha aprobado una ley que prohíbe este tipo de actividad por considerar que expone a los menores a una actividad que se distancia de su edad y les expone a la "hipersexualización" o la "erotización temprana", que vinculan con una de las causas de la violencia contra los niños.

El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, y promotor de la norma rechazó que los niños sean expuestos a prácticas que consideró que no se corresponden a su edad. "No queremos que las niñas sigan siendo objetos de uso sexual, objetos para vender determinado productos de moda", indicó el miércoles en una rueda de prensa. La Ley de Prevención y Protección de la Integridad Sexual de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada por unanimidad, también impide que las menores participen en anuncios publicitarios con gestos insinuantes. El objetivo, según explicó, es que "no sean utilizadas por sus padres o tutores o la sociedad, como copias de adultos obligándolas a adoptar actitudes, poses, acciones, modas, maquillajes, peinados, etcétera, que no corresponden a su edad", agregó.

Las autoridades han denunciado el aumento de los casos de violencia contra los niños. Según datos de la Fiscalía, cada día en Bolivia un promedio de 16 niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de agresión sexual y en 2017 se registraron 87 infanticidios, que tienen una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, informa AFP. "La hipersexualización es una forma de violencia psicológica, donde niñas, niños y adolescentes son forzados o inducidos a tomar posturas o acciones (vestimenta, maquillaje, lenguaje, gestos) propias de personas adultas, las cuales no corresponden a su edad", indica la ley.

De momento, la norma solo se aplica en La Paz, una ciudad que tiene 800.000 habitantes, y todavía está pendiente la aprobación de un reglamento con sanciones. No obstante, sugirió que las personas que no respeten la prohibición participen en un curso contra la "hipersexualización, erotización temprana y violencia contra la mujer". La ciudad también prevé capacitar a funcionarios para que detecten casos de "erotización" de los menores y habrá controles a cibercafés para que se incorporen filtros en sus equipos que impidan el acceso a páginas con contenido pornográfico.