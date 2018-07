´Bolillo´ Gómez deja banquillo de Panamá

Ciudad de Panamá

La Federación Panameña de Futbol (FEPAFUT) hizo oficial la salida del técnico colombiano Hernán Darío Gómez del banquillo de la selección canalera, luego de clasificar a Panamá a su primera Copa del Mundo.

El primero en despedirse fue el "Bolillo" Gómez mediante la publicación de una carta en sus redes sociales, para que después la FEPAFUT emitiera un comunicado oficial, en el que da las gracias al estratega cafetero por sus logros con la selección panameña.

"A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño, en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de futbol", señala Gómez en su carta.

El técnico mundialista finaliza su misiva deseando lo mejor al balompié panameño y exhorta a la afición a que apoye a los suyos para que su futbol siga en ascenso.