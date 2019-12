Boicot contra Kimberly Clark no afectó a la empresa

Hace más de mes y medio se registró un incidente con un directivo de la compañía, quien dijo que no habría inversiones de la empresa a causa de la desaceleración económica, comentario que encendió las redes sociales, en donde se convocó a realizar un boicot contra sus diversas marcas.

La misma empresa, horas después, dijo que su programa de inversiones seguía en tiempo y forma e, incluso, que iba adelante de lo previsto. EL UNIVERSAL preguntó al corporativo de Kimberly-Clark sobre lo que ocurrió después del llamado a boicotear, y la respuesta fue que "no se bajaron las ventas".

Comentó que es difícil de detectar si hubo o no un impacto, pero en lo que se reere a las ventas, éstas siguen adelante. El hecho ocurrió el 21 de octubre pasado, cuando el director de Kimberly-Clark de México, Pablo González Guajardo, dijo que hubo declaraciones del gobierno que pusieron en duda inversiones. En esa llamada con inversionistas, el directivo señaló: "Desafortunadamente seguimos viendo señales de que la economía en general se está desacelerando y seguimos viendo anuncios por parte del gobierno o nuevas políticas que podrían no ser lo que nos gustaría para que la inversión se ponga en marcha a corto plazo". Tras difundirse la aseveración, en redes surgieron los hashtags #ClaudioNoAmenaces #BoicotKimberly-Clark, así como banners que decían: "No consumas estas marcas de Claudio X. González: Huggies, KleenBebé, Eveno, Pullups, Cottonelle, Pétalo, Suavel, Vogue, Delsey y Kotex".

Además, comentó que 2019 se cerrará con una inversión de 3 mil millones de pesos, que es casi el doble de los mil 792 millones de pesos que se invirtieron en proyectos de expansión.