´Bofo´ crItica a Chivas por contratación

"Falta de respeto a la ideología del Club Deportivo Guadalajara esto no es un negocio es CHIVAS", escribió en su cuenta de Twitter, el "Bofo", campeón con el Rebaño en el torneo de Apertura 2006. Además, es de todos conocido que Bautista y Oribe no llevan la mejor relación. En el último Clásico Nacional en Copa MX, se trenzaron en una guerra de mensajes vía Twitter que encendieron los ánimos. Y sí, ahora Oribe está en el Guadalajara y Bautista seguro no está nada feliz.