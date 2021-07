Boeing pagará $ 17 millones para resolver problemas de producción de aviones

El acuerdo, aunque no es una gran suma para Boeing (la compañía tuvo $ 15 mil millones en ingresos en 2020, un año bajo), es el último ojo morado para el icónico fabricante estadounidense. Boeing todavía está luchando por recuperarse de dos accidentes mortales que llevaron a una larga puesta a tierra de los aviones Max en todo el mundo y otros problemas que han afectado al Max y otros modelos de aviones .

La Administración Federal de Aviación dijo el jueves que el acuerdo cubre la instalación de sensores no aprobados y otras partes en algunos aviones Boeing 737 NG y 737 Max construidos entre 2015 y 2019.

La FAA dijo que Boeing pagará la multa civil de $ 17 millones dentro de los 30 días y podría recibir alrededor de $ 10 millones en multas adicionales si no toma medidas que incluyen la prevención del uso de piezas no aprobadas. La FAA dijo que Boeing también debe analizar si la compañía y sus proveedores están listos para aumentar de manera segura las tasas de producción del 737.

Un portavoz de Boeing dijo que la compañía "resolvió completamente" los problemas en su sistema de producción y cadena de suministro. "Continuamos dedicando tiempo y recursos a mejorar el desempeño de la seguridad y la calidad en todas nuestras operaciones", lo que incluye asegurarnos de que los empleados cumplan con los requisitos reglamentarios, dijo el portavoz.

El acuerdo cubre problemas previamente identificados por la FAA. La agencia había propuesto una multa de 19,7 millones de dólares por el uso de sensores no aprobados por Boeing en casi 800 aviones y 9,3 millones de dólares por instalar paneles de ala no aprobados en más de 300 aviones, incluidos los aviones Max y un modelo 737 más antiguo llamado NG. Los paneles de las alas proporcionan una elevación adicional durante el despegue y el aterrizaje, y los fabricados por un contratista de Boeing no pasaron una prueba de calidad.

En enero, Boeing acordó pagar 2.500 millones de dólares para evitar un posible proceso penal por engañar a los reguladores sobre la seguridad del Max. Se enfrenta a demandas presentadas por familias de pasajeros que murieron en los accidentes de Max.

Desde que la FAA autorizó al Max a regresar al vuelo a fines del año pasado, más de 100 nuevos construidos quedaron inactivos por un problema con la conexión a tierra eléctrica de algunos equipos de la cabina. Boeing también retrasó las entregas del avión 787 más grande durante varios meses debido a una falla en la forma en que se unieron los paneles del fuselaje de fibra de carbono.

Este mes, dos líderes del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes dijeron que están solicitando más información de Boeing y la FAA sobre esos problemas recientes.

Las acciones de Boeing Co., con sede en Chicago, subieron un 3% en las operaciones del mediodía después de que el director ejecutivo de su mayor cliente, Southwest Airlines, dijera que la aerolínea tiene espacio para agregar casi 500 nuevos aviones en los próximos años. El director ejecutivo de Southwest, Gary Kelly, dijo a The Dallas Morning News que la aerolínea necesitará más aviones después de agregar nuevos destinos y restaurar su red después de la desaceleración de la pandemia de coronavirus que afectó a los viajes el año pasado.