Boeing construirá nuevo avión para la Marina en MidAmerica

Boeing planea construir el MQ-25 Stingray, el primer avión no tripulado para portaaviones de la Armana en una planta de última generación de más de 27.000 metros cuadrados (alrededor de 291.000 pies cuadrados), según un comunicado enviado con antelación a The Associated Press.

Funcionarios estatales y responsables de la empresa ofrecerán una conferencia de prensa más tarde el viernes para anunciar el plan en MidAmerica, en Mascoutah, a unos 47 kilómetros (29 millas) al sureste de St. Louis.

"Que la mayor empresa aeroespacial del mundo apueste por Illinois da fe de nuestros inigualables activos en el sector del transporte y la logística, y del talento de clase mundial de nuestra gente", afirmó el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en una declaración preparada.

Pritzker agregó que se reservaron 57 millones de dólares de fondos estatales para las mejoras en el aeropuerto de MidAmerica St. Louis, de los cuales casi la mitad impulsarán el proyecto de Boeing.