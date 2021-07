Bob Dylan vuelve al escenario... al menos en streaming

Dylan no se ha presentado en vivo desde diciembre de 2019. El COVID-19 fue lo único que puso en pausa su llamada Gira Interminable ( Never Ending Tour ). Desde 1988, ha dado conciertos regularmente: 78 en 2019 y 84 en 2018, por ejemplo.

Sus cambios de vestuario y las diferencias en la ubicación de la banda y del público dejaron en claro que la actuación del domingo, titulada "Shadow Kingdom", no fue de corrido. La audiencia estuvo compuesta por actores en lugar de fans, y no aplaudieron.

La banda de Dylan incluyó a un acordeonista y en muchas de las canciones a un contrabajista. No había baterista; las canciones eran más de folk, blues y country que de rock ´n´ roll. Por momentos, Dylan estuvo acompañado de una guitarra acústica, como en la primera canción "When I Paint My Masterpiece".

Al comenzar, dos mujeres se sentaron en mesas frente a él, fumando y bebiendo cervezas. Cuando interpretó "I´ll Be Your Baby Tonight", las mujeres se sentaron en el escenario a los lados de Dylan, quien llevaba un saco blanco, y miraron sin emoción a la cámara.

Dylan se concentró en material de los primeros años de su carrera, incluyendo canciones que pocas veces interpreta en vivo como "Queen Jane Approximately" y "Wicked Messenger". Su luminosa versión de "Forever Young" fue la más conocida de las 13 canciones que tocó. Una versión de "What Was it You Wanted" del álbum de 1989 "Oh Mercy" fue la única lanzada después de comienzos de la década de 1970.

Dylan no habló con su público online. Tras una versión escueta de "It´s All Over Now, Baby Blue", la actuación terminó en menos de una hora, dando la impresión de que era la primera parte de algo más. Dylan no ha anunciado más actuaciones en Veep.com ni ha dicho cuándo volverá al ruedo.