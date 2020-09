"Bloqueos una farsa"; intentan frenar con protestas operativos policiacos

"El tema de los bloqueos es una práctica muy socorrida por la delincuencia organizada cuando de alguna manera la policía hace su trabajo". César Verástegui, Secretario General de Gobierno.

Cd. Victoria, Tam.

Autoridades estatales dieron a conocer que los bloqueos de avenidas y carreteras que estallaron el pasado miércoles en las ciudades de Matamoros y Valle Hermoso fueron emprendidos por parte de un grupo delictivo que opera en la zona, luego de que se llevó a cabo el aseguramiento de un rancho en Matamoros y el decomiso de 200 kilos de cristal y cinco de heroína pura en Reynosa.

"El tema de los bloqueos es una práctica muy socorrida por la delincuencia organizada cuando de alguna manera la policía hace su trabajo", señaló el secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, "en este caso fue atendido un mandato judicial y hubo reacciones, lamentablemente en este caso quienes participan fueron mujeres de la vida galante, taxistas de los cuales se aprovecharon, y algunos yonqueros, para evitar la acción de la justicia".

Fue en distintos puntos tanto dentro como fuera de Matamoros donde se llevaron a cabo los bloqueos, los cuales incluyeron los tres puentes internacionales y los alrededores de la Presidencia Municipal en la Zona Centro; mientras que en Valle Hermoso fue el Parque Industrial el polígono que fue obstruido entre la noche del martes y miércoles pasados.

El secretario Verástegui Ostos destacó que al operativo que se llevó a cabo en el rancho ´Los Caballitos se pidió la colaboración de la Guardia Nacional, pero que lamentablemente no hubo respuesta por parte de dicha corporación. "Tuve la oportunidad de platicar con el coronel -Pedro Ventura- para pedirle el apoyo ya que no acudieron cuando se hizo el llamado a través del C4, por la tarde volvía a platicar con él para pedirle que se coordinara con el capitán Ontiveros y lamentablemente no encontramos respuesta".

Mencionó que este viernes, en reunión del Grupo de Coordinación, planteará a las autoridades federales mayor participación en materia de Seguridad Pública, "no nada más el Estado puede estar trabajando, tenemos que trabajar todos los niveles de Gobierno".

Aseguran ranchos

Por su parte el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, José Jorge Ontiveros Molina, agregó un juez libró una orden de cateo en el rancho ´Los Caballitos´ en atención a una denuncia por posibles actividades delictivas, "anterior a esto, a ese último evento, se han hecho operativos en la misma región del mismo grupo delincuencial y ha habido resultados totalmente apegados a Derecho como marcan los procedimientos legales para la policía", recalcó que en el rancho se decomisaron caballos de raza fina, aves exóticas y muebles los cuales no ha sido acreditada su propiedad.

Asimismo, en anteriores operativos en ranchos en aquel municipio fueron decomisados leones, jaguares y aves exóticas las cuales nadie acreditó su propiedad.